موقف نوير من تجديد عقده مع بايرن ميونخ.. كواليس مثيرة

شهدت الساعات القليلة الماضية عن تطورات جديدة بخصوص مفاوضات بايرن ميونخ الألماني مع حارسه مانويل نوير لتجديد عقده في الفترة المقبلة.

وارتبط اسم مانويل نوير بالرحيل عن صفوف بايرن ميونخ في الميركاتو الصيفي المقبل بعد انتهاء تعاقده مع البافاري عقب نهاية الموسم الجاري.

نوير يقترب من تجديد عقده مع بايرن ميونخ

وكشفت تقارير صحفية ألمانية أن حارس مرمى نادي بايرن ميونخ، مانويل نوير، يقترب من تجديد عقده مع النادي ليستمر كجزء من تشكيلة الفريق حتى عام 2026

وأوضحت صحيفة "كيكر " الألمانية أن إدارة بايرن ميونخ قررت تجديد الثقة في نوير على الرغم من التساؤلات والشكوك التي طرأت حول مستقبله، نظرًا لاستبعاده من بعض المباريات وتراجع أدائه.

مانويل نوير- بايرن ميونخ

يُذكر أن نوير حصل على بطاقة حمراء لأول مرة في مسيرته بعد مشاركته في 800 مباراة، وذلك في مباراة ضد ليفركوزن في كأس ألمانيا.

بالإضافة إلى ذلك، تراقب إدارة بايرن ميونخ عن كثب عقود لاعبين آخرين مثل جوشوا كيميش، ليروي ساني، وألفونسو ديفيز التي تنتهي في 2025، مما قد يدفعهم للتفاوض مع أندية أخرى.

وكان البايرن قد حقق الفوز على منافسه هايدينهايم في الجولة الثالثة عشر من بطولة الألماني بأربعة أهداف مقابل هدفين.

ترتيب الدوري الألماني بعد فوز بايرن ميونخ الأخير

ويعرض “ الموجز” جدول ترتيب البوندسليجا على النحو التالي:

ماينز (19 نقطة)

فيردر بريمن (19 نقطة)

فولفسبورغ (18 نقطة)

بروسيا مونشنغلادباخ (18نقطة)

يونيون برلين (16 نقطة)

أوغسبورغ (16 نقطة)

هوفنهايم (12 نقطة)

سانت باولي (11 نقطة)

هايدنهايم (10 نقاط)

هولشتاين كيل (5 نقاط)

بوخوم (نقطتان)

موعد مباراة بايرن ميونخ المقبلة في دوري أبطال أوروبا

ويواصل فريق الكروي الأول بـ نادي بايرن ميونخ استعدادته القوية للمواجهة المرتقبة أمام شاختار الأوكراني في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وستنطلق مواجهة بايرن ميونخ أمام شاختار الأوكراني غدًا الثلاثاء في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية.

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