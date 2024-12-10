سيطرة يوفنتوس على مانشستر سيتي.. تاريخ من الهيمنة في أوروبا

يستقبل ملعب “أليانز ستاديوم” في إيطاليا، مباراة يوفنتوس ضد مانشستر سيتي، من منافسات الجولة السادسة في مرحلة الدوري من مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2024 - 2025. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

ويواجه الفريق الأول لكرة بنادي يوفنتوس، نظيره مانشستر سيتي، غدًا الأربعاء 11 ديسمبر 2024، في الساعة العاشرة مساءً، في إطار الجولة السادسة لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

يوفنتوس ومانشستر سيتي

وتعد هذه المواجهة حاسمة، لكل من الفريقين، حيث يسعيان للتواجد في مراكز متقدمة من أجل حسم التأهل المباشر إلى دور الـ 16 من دوري الأبطال، وتجنب خوض المحلق المؤهل إلى الدور القادم من البطولة القارية.

ويتواجد مانشستر سيتي، المركز السابع عشر برصيد 8 نقاط بعد خوضه خمس مباريات، ويأتي يوفنتوس في المركز التاسع عشر بنفس الرصيد من النقاط (8 نقاط)، ولكن فارق الأهداف يصب في مصلحة النادي السماوي.

تاريخ مواجهات مانشستر سيتي ويوفنتوس

واجه يوفنتوس مانشستر سيتي في 6 مناسبات سابقة في المسابقات الأوروبية، خسر يوفنتوس أول لقاء بين الفريقين في سبتمبر 1976 (0-1 في كأس الاتحاد الأوروبي).

لم يهزم يوفنتوس في آخر خمس مباريات ضد مانشستر سيتي، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في 2.

لم يحقق مانشستر سيتي أي انتصار على يوفنتوس في آخر خمس مواجهات بين الفريقين، وتعد هذه أطول سلسلة انتصارات متواصلة لمانشستر سيتي ضد فريق آخر في المسابقات الأوروبية، حيث تساوى مع خمس مباريات دون فوز ضد برشلونة بين 2014 و2016.

في دوري أبطال أوروبا ، لم يخسر يوفنتوس أمام مانشستر سيتي (فاز 2-0)، يملك يوفنتوس سجلًا مثاليًا ضد مانشستر سيتي في دوري الأبطال، حيث فاز في جميع اللقاءات التي جمعته بالفريق الإنجليزي في هذه المسابقة.

، لم يخسر يوفنتوس أمام مانشستر سيتي (فاز 2-0)، يملك يوفنتوس سجلًا مثاليًا ضد مانشستر سيتي في دوري الأبطال، حيث فاز في جميع اللقاءات التي جمعته بالفريق الإنجليزي في هذه المسابقة. لم يسجل مانشستر سيتي أي فوز ضد يوفنتوس في دوري الأبطال من بين خمس مواجهات له مع أندية إيطالية.

تشكيل يوفنتوس المتوقع ضد مانشستر سيتي

حراسة المرمى: ماتيا بيرين.

خط الدفاع: دانيلو لويز، فيديريكو جاتي، بيير كالولو، أندريا كامبياسو.

خط الوسط: مانويل لوكاتيلي، نيكولو فاجيولي، شيكو كونسيساو، تيون كووبميينيرز.

خط الهجوم: دوشان فلاهوفيتش، تيموتي وياه.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد يوفنتوس

حراسة المرمى: ستيفان أورتيجا.

خط الدفاع: كايل ووكر، روبن دياز، مانويل أكانجي، يوشكو جفارديول.

خط الوسط: إلكاي جوندوجان، برناردو سيلفا، كيفين دي بروين، سافيو موريرا.

خط الهجوم: ماثيوس نونيس، إيرلينج هالاند.

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