مانشستر سيتي يعود للانتصارات بالدوري الإنجليزي علي حساب نوتينجهام فورست بثلاثية

انتهت أحداث مباراة مانشستر سيتي ضد نوتينجهام فورست، بفوز كبير للسيتي بثلاثية نظيفة وذلك ضمن مباريات الجولة الـ 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الجاري 2024-2025.

أحرز أهداف مانشستر سيتي ضد نوتينجهام فورست برناردو سيلفا في الدقيقة السابعة و كيفين دي بروين في الدقيقة 30 و دوكو في الدقيقة 57 لتنتهي المباراة بفوز مان سيتي بثلاثية نظيفة.

تشكيل مانشستر سيتي ضد نوتينجهام فورست

حراسة المرمى: أورتيجا.

الدفاع: جفارديول، ناثان أكي، لويس دياز، مانويل أكانجي.

الوسط: دي بروين، جوندوجان، برناردو سيلفا.

الهجوم: جريليتش، هالاند، دوكو.

هذا الفوز يخرج بفريق مانشستر سيتي من حالة التراجع الشديد بالمستوي الفني والنتائج ليتقدم خطوة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ليحتل المركز الرابع برصيد 26 نقطة خاصة مع تعثر ليفربول بالتعادل ضد نيوكاسل.

مانشستر سيتي ضد نوتينجهام فورست

ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد

تعادل فريق ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد، 3-3 في لقاء حفل بالإثارة حتي اللحظات الأخيرة وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 14 من بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الجاري 2024-2024.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز مانشستر سيتي ضد نوتينجهام فورست

يرصد الموجز في السطور التالية جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز فريق مانشستر سيتي ضد نظيره نوتينجهام فورست ويأتي كالتالي:

1- نادي ليفربول - 35 نقطة

2- أرسنال 28 نقطة

3- تشيلسي 28 نقطة

4- مانشستر سيتي 26 نقطة

5- برايتون 23 نقطة

6- نوتينجهام فورست 22 نقطة

7- توتنهام 20 نقطة

8- برينتفورد 20 نقطة

9- مانشستر يونايتد 19 نقطة

10- فولهام 19 نقطة

11- نيوكاسل يونايتد 19 نقطة

12- أستون فيلا 19 نقطة

13- بورنموث 18 نقطة

14- وست هام 15 نقطة

15- ليستر سيتي - 13 نقطة

16- كريستال بالاس - 12 نقطة

17- إيفرتون 11 نقاط

18- وولفرهامبتون 9 نقاط

19- إيبسويتش تاون 9 نقاط

20- ساوثهامبتون 5 نقاط

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