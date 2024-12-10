تشكيل ريال مدريد ضد أتالانتا في دوري أبطال أوروبا.. موقف فينيسيوس جونيور

أسدل الستار عن تشكيل ريال مدريد ضد أتالانتا في المباراة المرتقبة بينهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا 2024-2025، ويرصده لكم الموجز فيما يلي.

ويتواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني مع نظيره أتالانتا الإيطالي، على ملعب أتليتي أزوري إيطاليا، في سادس جولات دوري أبطال أوروبا بهذا الموسم .

ومن المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد ضد أتلانتا، مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، كما تبدأ عند الساعة الثانية عشر في أبو ظبي.

عودة فينيسيوس جونيور لتشكيل ريال مدريد

وشهد تشكيل ريال مدريد ضد أتالانتا اليوم، عودة فينيسيوس جونيور من جديد، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

ويتواجد جونيور رفقة الفرنسي كيليان مبابي في خط هجوم الملكي اليوم، وأمامهم النجم الإنجليزي جود بيلينجهام، وإبراهيم دياز.

تشكيل ريال مدريد ضد أتالانتا في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، تشواميني، روديجر، فيران جراسيا.

خط الوسط: فالفيردي، سيبايوس، جود بيلينجهام، إبراهيم دياز.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي.

بدلاء ريال مدريد ضد أتالانتا اليوم

وضمت دكة بدلاء ريال مدريد كل من، لونين، مودريتش، رودريجو، إندريك، أردا جولر، فاييخو، راؤول أسينسيو، سيرجيو ميستري، يوسف لخديم.

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد أتالانتا

ويمكنكم مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد أتالانتا في دوري أبطال أوروبا اليوم عبر شاشة بي إن سبورت.

قائمة ريال مدريد ضد أتالانتا

وجاءت قائمة ريال مدريد ضد أتالانتا على النحو التالي.

حراسة المرمى: تيبو كورتوا- أندريه لونين- سيرجيو ميستيري.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز- فاييخو- فران جارسيا- أنطونيو روديجر- يوسف- راؤول أسينسيو- دافيد خيمينيز.

الوسط: جود بيلينجهام- فيديريكو فالفيردي- لوكا مودريتش- أوريلين تشواميني- أردا جولر- داني سيبايوس- تشيما.

وفي خط الهجوم: فينيسيوس جونيور- كيليان مبابي- رودريجو جوس- إندريك فيليبي- إبراهيم دياز.

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