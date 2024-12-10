بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد أتالانتا في دوري أبطال أوروبا

يقدم لكم موقع وجريدة الموجز، خدمة بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد أتالانتا التي تجمع بينهما في بطولة دوري أبطال أوروبا بهذا الموسم 2024-2025.

واصطدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد مع منافسه أتالانتا، ضمن فعاليات الجولة السادسة من عمر بطولة دوري أبطال أوروبا بنسختها الحديثة.

بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد أتالانتا

وتقام مباراة ريال مدريد ضد أتالانتا في سادس جولات دوري الأبطال، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر 2024، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة وعند الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد أتالانتا

يمكنكم مشاهدة بث مباشر مباراة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا اليوم عبر شاشة بي إن سبورت.

ويأتي تردد قنوات بي إن سبورت عبر الأقمار الصناعية المختلفة، كالآتي..

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

التردد 11566.

الاستقطاب- عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد القناة 11054.

الاستقطاب- أفقي.

الترميز 27500.

تصحيح الخطأ 2/3.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وأتالانتا

ونوفر لكم خدمة بث مباشر مباراة ريال مدريد وأتالانتا اليوم فور انطلاق صافرة هذا اللقاء.

بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد أتالانتا

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد أتالانتا

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل ريال مدريد ضد أتالانتا على هذا النحو:

في حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: ميندي، روديجر، تشواميني، فاسكيز.

الوسط: مودريتش، فالفيردي، أردا جولر.

الهجوم: بيلينجهام، كيليان مبابي، إبراهيم دياز “فينيسيوس جونيور”.

قائمة ريال مدريد ضد أتالانتا

وجاءت قائمة ريال مدريد ضد أتالانتا على النحو التالي..

حراسة المرمى: تيبو كورتوا- أندريه لونين- سيرجيو ميستيري.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز- فاييخو- فران جارسيا- أنطونيو روديجر- يوسف- راؤول أسينسيو- دافيد خيمينيز.

خـط الوسط: جود بيلينجهام- فيديريكو فالفيردي- لوكا مودريتش- أوريلين تشواميني- أردا جولر- داني سيبايوس- تشيما.

وفي خط الهجوم: فينيسيوس جونيور- كيليان مبابي- رودريجو جوس- إندريك فيليبي- إبراهيم دياز.

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