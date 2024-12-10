متوفر.. بث مباشر مباراة بايرن ميونخ ضد شاختار بدوري الأبطال

يقدم الموجز خدمة لقرائه ومتابعيه، بنشر بث مباشر مباراة بايرن ميونخ ضد شاختار ، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025.

بث مباشر مباراة بايرن ميونخ ضد شاختار

يبحث كلا الفريقين عن تحقيق نتيجة إيجابية خلال هذه المباراة لتحسين ترتيبه في جدول ترتيب البطولة الذي يتصدره ليفربول برصيد 15 نقطة حيث يحتل بايرن ميونخ المركز الـ 13 برصيد 9 نقاط بينما يحتل فريق شاختار الـ 26 برصيد 4 نقاط.

بث مباشر ماتش بايرن ميونخ ضد شاختار في دوري أبطال أوروبا

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ ضد شاختار ف ي دوري الأبطال لحظة بلحظة

يمكن للجماهيرعبر الخدمة التي يقدمها موقع الموجز متابعة أحداث مباراة بايرن ميونخ ضد شاختار، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدور الأول لـ دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025، لحظة بلحظة ومتابعة كافة تفاصيل اللقاء وكواليس ما قبل المباراة وما بعدها من أحداث.

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بث مباشر مباراة بايرن ميونخ ضد شاختار

تنطلق مباراة بايرن ميونخ ضد شاختار، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر 2024، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025 وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

بايرن ميونخ ضد شاختار

بث مباشر مباراة بايرن ميونخ ضد شاختار

يمكنك مشاهدة مباراة بايرن ميونخ ضد شاختار، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025، وبالتحديد قناة beIN Sports HD 4.

جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا

يستعرض الموجز، جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل انطلاق مباراة بايرن ميونخ ضد شاختاربالجولة السادسة ويأتي كالأتي..

1- ليفربول -15

2- إنتر ميلان -13

3- برشلونة - 12

4- دورتموند - 12

5-أتالانتا -11

6- ليفركوزن -10

7- أرسنال - 10

8- موناكو -10

9- أستون فيلا -10

10- سبورتينج لشبونة - 10

11- بريست -10

12- ليل -10

13- البايرن -9

14- بنفيكا -9

15- أتلتيكو مدريد -9

16- ميلان - 9

17- مان سيتي - 8

18- بي اس في -8

19- يوفنتوس -8

20- سيلتك -8

21- فيينورد - 7

22- كلوب بروج -7

23- دينامو زغرب - 7

24- ريال مدريد - 6

25- بي اس جي - 4

26- شاختار - 4

27- شتوتجارت - 4

28- سبارتا براغ -4

29- ستورم غراتس -3

30- جيرونا - 3

31- النجم الأحمر -3

32- ريد بول سالزبورج - 3

33- بولونيا -1

34- ليبزيج - 0

35- سلوفان براتيسلافا - 0

36- يونج بويز - 0

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