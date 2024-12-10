القناة الناقلة لمباراة ليفربول وجيرونا في دوري أبطال أوروبا الليلة

تستعد جماهير كرة القدم لمتابعة لقاء مثير بدوري أبطال أوروبا 2024-2025، حيث يلتقي فريق ليفربول الإنجليزي مع نظيره جيرونا الإسباني مساء اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

ستكون المباراة حاسمة للعديد من الأهداف والتطلعات بالنسبة للفريقين، حيث يدخلها ليفربول متطلعًا للصدارة المثالية، بينما يسعى جيرونا لتحقيق نتيجة إيجابية في محاولة أخيرة لتحسين موقفه في البطولة وفي السطور التالية يستعرض لكم الموجز تفاصيل اللقاء.

تفاصيل موعد المباراة

ستجرى المباراة على ملعب "استادي دي مونتيليفي" في مدينة جيرونا الإسبانية، في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة، و8:45 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وستكون هذه المباراة محط أنظار عشاق كرة القدم حول العالم، نظرًا لأهمية نقاطها بالنسبة للفريقين.

القناة الناقلة للمباراة

سيتم بث المباراة عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، والتي تمتلك حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا. وتحديدًا، ستعرض المباراة عبر قناة beIN Sports HD 2.

كما سيتوافر الاستوديو التحليلي الذي سيغطي جميع أحداث اللقاء، مع تحليلات فنية وتوقعات لما يمكن أن يقدمه الفريقان.

القنوات المجانية التي تنقل المباراة

بالنسبة للمشاهدين الذين يبحثون عن قنوات مجانية لمتابعة المباراة، يمكن متابعة مباراة ليفربول وجيرونا عبر عدة قنوات مجانية ومنها:

قناة TRT التركية

قناة CBC Sport

قناة Idman TV

تلك القنوات ستوفر مشاهدة حية للمباراة، ما يوفر فرصة لعشاق كرة القدم في مختلف أنحاء العالم لمتابعة اللقاء بدون الحاجة للاشتراك في القنوات المشفرة.

محمد صلاح

موقف الفريقين في المجموعة

يدخل فريق ليفربول المباراة وهو في صدارة المجموعة الأولى برصيد 15 نقطة، بعد أن حقق خمسة انتصارات متتالية في الجولات السابقة.

وبذلك، ضمن الفريق الإنجليزي تأهله إلى دور الـ16 من البطولة قبل خوض هذه الجولة الأخيرة لكن الفريق يسعى لمواصلة سلسلته الناجحة وتحقيق الفوز السادس على التوالي ليكمل دور المجموعات بسجل مثالي، مما يعزز فرصه في المنافسة على اللقب الغالي هذا الموسم.

أما فريق جيرونا الإسباني، فيحتل المركز الرابع والأخير في المجموعة برصيد 3 نقاط فقط، حيث حقق الفريق الإسباني فوزًا وحيدًا في خمس مباريات، فيما تعرض لرباعية من الهزائم.

ورغم أن فرص الفريق في التأهل إلى الدور التالي أصبحت ضئيلة للغاية، إلا أن جيرونا سيبذل قصارى جهده لتحقيق نتيجة إيجابية على أرضه أمام ليفربول، بهدف تحسين موقفه في البطولة وإغلاق مشاركته القارية بنتيجة جيدة من الناحية المعنوية.

التشكيل المتوقع لليفربول

ويسعى مدرب ليفربول، آرني سلوت، إلى الحفاظ على سجل الفريق المثالي في دوري الأبطال، ولذلك من المتوقع أن يختار التشكيلة التالية لملاقاة جيرونا:

حراسة المرمى: كوين كيليهر

الدفاع: كوستاس تسيميكاس، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتيه، ترينت ألكسندر-أرنولد

الوسط: ريان جرافينبيرخ، كيرتيس جونز، دومينيك سوبوسلاي

الهجوم: محمد صلاح، لويس دياز، داروين نونيز

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