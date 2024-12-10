جيرونا يواجه محمد صلاح.. نجم مصر أمام اختبار إسباني جديد

يستعد النجم المصري محمد صلاح لقيادة هجوم فريقه ليفربول في مواجهة مثيرة اليوم الثلاثاء ضد فريق جيرونا الإسباني، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وتكتسب هذه المباراة أهمية خاصة في ظل سعي ليفربول لتحقيق فوزه السادس على التوالي في البطولة، مما سيعزز آمال الفريق في التأهل المباشر إلى الدور المقبل ويضمن له استمرار تصدره للمجموعة وفي السطور التالية يستعرض لكم الموجز تفاصيل هذا اللقاء وتحدي صلاح الخاص.

صلاح يتحدى الأندية الإسبانية

تأتي هذه المواجهة لتشكل تحديًا جديدًا في مسيرة محمد صلاح مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا، حيث سيواجه جيرونا كأحدث إضافة إلى قائمة الأندية الإسبانية التي سبق له اللعب ضدها في البطولة القارية.

ففي مشواره الأوروبي، التقى صلاح مع أندية إسبانية كبرى مثل ريال مدريد، برشلونة، أتلتيكو مدريد، إشبيلية، وفياريال، ليضيف الآن جيرونا إلى قائمة منافسيه الإسبان في هذه المسابقة المرموقة.

حصيلة صلاح ضد الأندية الإسبانية في دوري الأبطال

حتى الآن، خاض صلاح 19 مباراة ضد الأندية الإسبانية في دوري الأبطال، وحقق نتائج متفاوتة.

حيث سجل 5 أهداف، وقدم 3 تمريرات حاسمة، ولكنه لم يحقق نجاحًا كبيرًا في الانتصارات، إذ فاز في 5 مباريات فقط، بينما خسر في 10 مباريات وتعادل في 4.

رغم هذه الأرقام، يبقى صلاح أحد اللاعبين المؤثرين في المباريات الكبرى، بما يقدمه من إسهامات هجومية وإن كانت نتائج فريقه متقلبة في مواجهاته مع الأندية الإسبانية.

محمد صلاح

ليفربول على أعتاب التأهل المباشر

وفي الجهة الأخرى، يسعى ليفربول للبقاء في قمة مجموعته بدوري الأبطال، حيث يتصدر جدول الترتيب حاليًا برصيد 15 نقطة من 5 مباريات.

الفريق الأحمر سيطمح لتحقيق الفوز في مباراة اليوم ضد جيرونا ليواصل مسيرته الناجحة نحو التأهل المباشر إلى دور الـ16، وهو ما سيعزز فرص الفريق في المنافسة على اللقب القاري.

وكان ليفربول قد حقق فوزًا مهمًا في الجولة الماضية على ريال مدريد 2-0، في مباراة شهدت إضاعة محمد صلاح لركلة جزاء لكنه كان له دور كبير في صناعة العديد من الفرص الهجومية.

ومع إسهامات صلاح الفعّالة في صناعة الأهداف، حيث سجل هدفًا وصنع 4 أهداف في المباريات الخمس الماضية، يظهر الفريق بشكل قوي ويسير بثقة نحو دور الـ16.

محمد صلاح

جيرونا في مهمة صعبة

على الطرف الآخر، يمر فريق جيرونا بفترة صعبة في البطولة، حيث يحتل المركز السابع من القاع في المجموعة برصيد 3 نقاط فقط، من فوز واحد و4 هزائم.

وعلى الرغم من صعوبة موقفه، سيحاول الفريق الإسباني تقديم أفضل ما لديه أمام ليفربول، آملاً في تحقيق نتيجة إيجابية على أرضه لتحسين وضعه في ترتيب المجموعة.

تنص لوائح البطولة على تأهل الأندية صاحبة المراكز الثمانية الأولى في كل مجموعة مباشرة إلى دور الـ16، بينما ستتنافس الأندية من المركز التاسع حتى المركز الـ24 في مباريات إقصائية للحصول على البطاقة الأخيرة للتأهل. لذا، فإن جيرونا يحتاج إلى معجزة للبقاء في سباق التأهل.

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