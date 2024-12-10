متوفر.. بث مباشر مباراة ليفربول ضد جيرونا بدوري الأبطال

يقدم الموجز خدمة لقرائه ومتابعيه، بنشر بث مباشر مباراة ليفربول ضد جيرونا ، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025.

بث مباشر مباراة ليفربول ضد جيرونا

يسعي فريق ليفربول لتحقيق الفوز السادس علي التوالي خلال مواجهة جيرونا للحفاظ علي صدارة جدول ترتيب البطولة التي يحتلها برصيد 15 نقطة بينما يحول فريق جيرونا تحقيق نتيجة إيجابية أمام العملاق الإنجليزي حيث يحتل الفريق المركز الـ30 برصيد 3 نقاط.

بث مباشر ماتش ليفربول ضد جيرونا في دوري أبطال أوروبا

مشاهدة مباراة ليفربول ضد جيرونا ف ي دوري الأبطال لحظة بلحظة

يمكن للجماهيرعبر الخدمة التي يقدمها موقع الموجز متابعة أحداث مباراة ليفربول ضد جيرونا، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدور الأول لـ دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025، لحظة بلحظة ومتابعة كافة تفاصيل اللقاء وكواليس ما قبل المباراة وما بعدها من أحداث.

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بث مباشر مباراة ليفربول ضد جيرونا

تنطلق مباراة ليفربول ضد جيرونا، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر2024، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025 وذلك في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

ليفربول ضد جيرونا

بث مباشر مباراة ليفربول ضد جيرونا

يمكنك مشاهدة مباراة ليفربول ضد جيرونا، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025، وبالتحديد قناة beIN Sports HD 1.

جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا

يرصد لكم " الموجز"، جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل انطلاق مباراة ليفربول ضد جيرونا ويأتي كالأتي..

1- ليفربول -15

2- إنتر ميلان -13

3- برشلونة - 12

4- دورتموند - 12

5-أتالانتا -11

6- ليفركوزن -10

7- أرسنال - 10

8- موناكو -10

9- أستون فيلا -10

10- سبورتينج لشبونة - 10

11- بريست -10

12- ليل -10

13- البايرن -9

14- بنفيكا -9

15- أتلتيكو مدريد -9

16- ميلان - 9

17- مان سيتي - 8

18- بي اس في -8

19- يوفنتوس -8

20- سيلتك -8

21- فيينورد - 7

22- كلوب بروج -7

23- دينامو زغرب - 7

24- ريال مدريد - 6

25- بي اس جي - 4

26- شاختار - 4

27- شتوتجارت - 4

28- سبارتا براغ -4

29- ستورم غراتس -3

30- جيرونا - 3

31- النجم الأحمر -3

32- ريد بول سالزبورج - 3

33- بولونيا -1

34- ليبزيج - 0

35- سلوفان براتيسلافا - 0

36- يونج بويز - 0

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