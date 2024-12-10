معلق مباراة مانشستر سيتي ويوفينتوس في دوري أبطال أوروبا

كشفت شبكة قنوات بي إن سبورت، عن معلق مباراة مانشستر سيتي ويوفنتوس المرتقبة بينهما في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025.

ضرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي موعدًا مع منافسه يوفنتوس الإيطالي، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ويقدم لكم موقع الموجز فيما يلي، موعد و معلق مباراة مانشستر سيتي ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا والتشكيل المتوقع للفريقين.

موعد مباراة مانشستر سيتي ويوفنتوس

وتقام مباراة مانشستر سيتي ويوفنتوس في دوري الأبطال، مساء يوم الأربعاء الموافق 11 ديسمبر 2024، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة.

معلق مباراة مانشستر سيتي ويوفنتوس

وتذاع مباراة مانشستر سيتي ويوفنتوس، عبر شاشة بي إن سبورت، كونها الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط.

وتقرر أن يكون معلق مباراة مانشستر سيتي ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا هو علي عصام الشوالي، خلال قناة beIN Sports HD 3.

الجدير بالذكر، أن فريق مانشستر سيتي، يحتل المركز 17 بجدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 8 نقطة (من انتصارين وتعادلين وهزيمة)، بينما يقع يوفنتوس في المركز بالتاسع عشر بنفس الرصيد.

معلق مباراة مانشستر سيتي ويوفنتوس

ترتيب دوري أبطال أوروبا

ويأتي جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل الجولة 6 على هذا النحو..

1- ليفربول 15 نقطة.

2- إنتر ميلان 13 نقطة.

3- برشلونة 12 نقطة.

4- بوروسيا دورتموند 12 نقطة.

5- أتالانتا 11 نقطة.

6- باير ليفركوزن 10 نقطة.

7- آرسنال 10 نقاط.

8- موناكو 10 نقاط.

9- أستون فيلا 10 نقاط

10- سبورتينج لشبونة 10 نقاط.

11- بريست 10 نقاط.

12- ليل 10 نقاط.

13- بايرن ميونخ 9 نقاط.

14- بنفيكا 9 نقاط.

15- أتلتيكو مدريد 9 نقاط.

16- ميلان 9 نقاط.

17- مانشستر سيتي 8 نقاط.

18- أيندهوفن 8 نقاط.

19- يوفنتوس 8 نقاط.

20- سيلتك 8 نقاط.

21- فينورد 7 نقاط.

22- كلوب بروج 7 نقاط.

23- دينامو زغرب 7 نقاط.

24- ريال مدريد 6 نقاط.

25- باريس سان جيرمان 4 نقاط.

26- شاختار 4 نقاط.

27- شتوتجارت 4 نقاط.

28- سبارتا براج 4 نقاط.

29- شتورم جراتس 3 نقاط.

30- جيرونا 3 نقاط.

31- ريد ستار 3 نقاط.

32- ريد بول سالزبورج 3 نقاط.

33- بولونيا، نقطة.

34- لايبزيج، بدون رصيد.

35- سلوفيان براتيسلافا، بدون نقاط.

36- يونج بويز، بدون رصيد من النقاط.

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