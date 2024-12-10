تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، نحو موعد مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند المرتقبة بينهما في قمة دوري أبطال أوروبا بموسم 2024-2025.

وأتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني استعداداته لملاقاة بوروسيا دورتموند الألماني، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبرصيد لكم موقع الموجز فيما يلي، موعد مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة لها بالتردد والتشكيل المتوقع للفريقين.

موعد مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند

وتقرر أن يكون موعد مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند في دوري الأبطال، مساء يوم الأربعاء الموافق 11 ديسمبر الجاري، على ملعب سيغنال إيدونا بارك.

ويطلق الحكم صافرة هذه القمة، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، كما تبدأ صافرتها في تمام الساعة الثانية عشر بتوقيت أبو ظبي.

موعد مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند

وتعد شبكة قنوات beIN SPORTS القطرية، هي القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند، بعد حصولها على حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويأتي تردد قنوات بي إن سبورت عبر الأقمار الصناعية المختلفة، كالآتي..

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

التردد 11566.

الاستقطاب- عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد القناة 11054.

الاستقطاب- أفقي.

الترميز 27500.

تصحيح الخطأ 2/3.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام بوروسيا دورتموند

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل برشلونة أمام دورتموند كالآتي..

في حراسة المرمى: بينيا.

خط الدفاع: بالدي - إينيجو مارتينيز - كوبارسي - كوندي.

خط الوسط: بيدري - فرينكي دي يونج - داني أولمو.

خـط الهجوم: رافينيا - ليفاندوفسكي - لامين يامال

تشكيل بوروسيا دورتموند المتوقع أمام برشلونة

حراسة المرمى: كوبل.

خط الدفاع: رايرسون - إيمري كان - شلوتربيك - رامي بن سبعيني.

خط الوسط: نميتشا - سابيتزر - جروس.

خط الهجوم: مالين - جيراسي - جيتنز.

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