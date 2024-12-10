متوفر.. بث مباشر مباراة إنتر ميلان ضد باير ليفركوزن بدوري الأبطال

يقدم الموجز خدمة لقرائه ومتابعيه، بنشر بث مباشر مباراة إنتر ميلان ضد باير ليفركوزن ، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025.

بث مباشر مباراة إنتر ميلان ضد باير ليفركوزن

يسعي كلا الفريقين لتحقيق الفوز خلال تلك المواجهة لتحسين ترتيبهما في جدول ترتيب البطولة التي يتصدرها ليفربول برصيد 15 نقطة ويحتل فريق إنتر ميلان المركز الثاني برصيد 13 نقطة بينما يحتل فريق ليفركوزن المركز السادس برصيد 10 نقاط.

بث مباشر ماتش إنتر ميلان ضد باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا

مشاهدة مباراة إنتر ميلان ضد باير ليفركوزن ف ي دوري الأبطال لحظة بلحظة

يمكن للجماهيرعبر الخدمة التي يقدمها موقع الموجز متابعة أحداث مباراة إنتر ميلان ضد باير ليفركوزن، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدور الأول لـ دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025، لحظة بلحظة ومتابعة كافة تفاصيل اللقاء وكواليس ما قبل المباراة وما بعدها من أحداث.

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بث مباشر مباراة إنتر ميلان ضد باير ليفركوزن

تنطلق مباراة إنتر ميلان ضد باير ليفركوزن، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر2024، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025 وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

إنتر ميلان ضد باير ليفركوزن

بث مباشر مباراة إنتر ميلان ضد باير ليفركوزن

يمكنك مشاهدة مباراة إنتر ميلان ضد باير ليفركوزن، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2024-2025، وبالتحديد قناة beIN Sports HD 3.

جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا

يرصد لكم " الموجز"، جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل انطلاق مباراة إنتر ميلان ضد باير ليفركوزن ويأتي كالأتي..

1- ليفربول -15

2- إنتر ميلان -13

3- برشلونة - 12

4- دورتموند - 12

5-أتالانتا -11

6- ليفركوزن -10

7- أرسنال - 10

8- موناكو -10

9- أستون فيلا -10

10- سبورتينج لشبونة - 10

11- بريست -10

12- ليل -10

13- البايرن -9

14- بنفيكا -9

15- أتلتيكو مدريد -9

16- ميلان - 9

17- مان سيتي - 8

18- بي اس في -8

19- يوفنتوس -8

20- سيلتك -8

21- فيينورد - 7

22- كلوب بروج -7

23- دينامو زغرب - 7

24- ريال مدريد - 6

25- بي اس جي - 4

26- شاختار - 4

27- شتوتجارت - 4

28- سبارتا براغ -4

29- ستورم غراتس -3

30- جيرونا - 3

31- النجم الأحمر -3

32- ريد بول سالزبورج - 3

33- بولونيا -1

34- ليبزيج - 0

35- سلوفان براتيسلافا - 0

36- يونج بويز - 0

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