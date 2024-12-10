أبطال التسجيل في قمة برشلونة ودورتموند.. من يتصدر القائمة؟

يحتضن استاد سيغنال إيدونا بارك، مباراة بوروسيا دورتموند ونظيره برشلونة، في قمة غدًا الأربعاء للجولة السادسة من مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا 2024 - 2025. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، مباراة مثيرة أمام نظيره بوروسيا دورتموند، غدًا الأربعاء 11 ديسمبر 2024، في الساعة العاشرة مساءً، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

برشلونة وبوروسيا دورتموند

ويتقاسم برشلونة وبوروسيا دورتموند، المركز الثالث في ترتيب دوري أبطال أوروبا، لكل منهما 12 نقطة، مع أفضلية الكتلان بفارق الأهداف، وبفارق 3 نقاط فقط عن المتصدر بلا هزيمة ليفربول.

والتقى فريق برشلونة، مع بوروسيا دورتموند، في أوروبا، خلال 4 مواجهات، لم يخسر البرسا أي مواجهة، حيث فاز في مباراتين وتعادل في مباراتين.

وتعد هذه هي المرة الأكثر التي يواجه فيها بوروسيا دورتموند نفس الخصم في أوروبا دون أن يحقق أي انتصار (4 مباريات).

وستكون المباراة المقبلة، هي الثالثة بين برشلونة وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا، بعد تعادل 0-0 وفوز 3-1 في دور المجموعات لموسم 2019 - 2020.

هدافو مواجهات برشلونة وبوروسيا دورتموند

جيوفاني (برشلونة) - 1 هدف.

جادون سانشو (بوروسيا دورتموند) - 1 هدف.

لويس إنريكي (برشلونة) - 1 هدف.

أنطوان جريزمان (برشلونة) - 1 هدف.

يورغ هاينريخ (بوروسيا دورتموند) - 1 هدف.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

تنقل مباريات دوري أبطال أوروبا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لمسابقة التشامبيزوليج 2024- 2025 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لذا يمكنك مشاهدة مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند عبر قناة beIN Sports HD 1 المشفرة.

جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا

ليفربول - (المباريات: 5 - الأهداف: 12 - النقاط: 15) إنتر ميلان - (المباريات: 5 - الأهداف: 7 - النقاط: 13) برشلونة - (المباريات: 5 - الأهداف: 18 - النقاط: 12) بوروسيا دورتموند - (المباريات: 5 - الأهداف: 16 - النقاط: 12) أتلانتا - (المباريات: 5 - الأهداف: 11 - النقاط: 11) باير ليفركوزن - (المباريات: 5 - الأهداف: 11 - النقاط: 10) أرسنال - (المباريات: 5 - الأهداف: 8 - النقاط: 10) موناكو - (المباريات: 5 - الأهداف: 12 - النقاط: 10) أستون فيلا - (المباريات: 5 - الأهداف: 6 - النقاط: 10) سبورتينغ لشبونة - (المباريات: 5 - الأهداف: 10 - النقاط: 10) بريست - (المباريات: 5 - الأهداف: 9 - النقاط: 10) ليل - (المباريات: 5 - الأهداف: 7 - النقاط: 10) بايرن ميونيخ - (المباريات: 5 - الأهداف: 12 - النقاط: 9) بنفيكا - (المباريات: 5 - الأهداف: 10 - النقاط: 9) أتلتيكو مدريد - (المباريات: 5 - الأهداف: 11 - النقاط: 9) ميلان - (المباريات: 5 - الأهداف: 10 - النقاط: 9) مانشستر سيتي - (المباريات: 5 - الأهداف: 13 - النقاط: 8) بي إس في إيندهوفن - (المباريات: 5 - الأهداف: 10 - النقاط: 8) يوفنتوس - (المباريات: 5 - الأهداف: 7 - النقاط: 8) سيلتيك - (المباريات: 5 - الأهداف: 10 - النقاط: 8) فاينورد - (المباريات: 5 - الأهداف: 10 - النقاط: 7) كلوب بروج - (المباريات: 5 - الأهداف: 4 - النقاط: 7) دينامو زغرب - (المباريات: 5 - الأهداف: 10 - النقاط: 7) ريال مدريد - (المباريات: 5 - الأهداف: 9 - النقاط: 6) باريس سان جيرمان - (المباريات: 5 - الأهداف: 3 - النقاط: 4) شاختار دونيتسك - (المباريات: 5 - الأهداف: 4 - النقاط: 4) شتوتغارت - (المباريات: 5 - الأهداف: 4 - النقاط: 4) سبارتا براجا - (المباريات: 5 - الأهداف: 5 - النقاط: 4) إس كي ستورم غراز - (المباريات: 5 - الأهداف: 2 - النقاط: 3) جيرونا - (المباريات: 5 - الأهداف: 4 - النقاط: 3) كرفينا زفيزدا - (المباريات: 5 - الأهداف: 9 - النقاط: 3) آر بي سالزبورغ - (المباريات: 5 - الأهداف: 3 - النقاط: 3) بولونيا - (المباريات: 5 - الأهداف: 1 - النقاط: 1) آر بي لايبزيغ - (المباريات: 5 - الأهداف: 4 - النقاط: 0) سلوفان براتيسلافا - (المباريات: 5 - الأهداف: 4 - النقاط: 0) يونغ بويز - (المباريات: 5 - الأهداف: 2 - النقاط: 0)

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