صفقة النادي الأهلي المنتظرة على رادار نادي الزمالك.. كواليس مثيرة

بدأ مسئولو نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب التجهيز خلال الفترة الحالية لمعرفة احتياجات البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للقلعة البيضاء في الشتاء المقبل.

ويطمح المدرب البرتغالي إلى التعاقد مع أكثر من صفقة في الميركاتو الشتوي المقبل بسبب تدنى مستوى بعض اللاعبين داخل القلعة البيضاء هذا الموسم ورغبته في رحيل البعض منهم.

وأكد مسئولو نادي الزمالك لـ جوزيه جوميز بأنه سيعملوا على توفير كافة احتياجاته الفنية خلال الفترة المقبلة من أجل عودة الفارس الأبيض لطريق البطولات مجددًا سواء على المستوى المحلي والقاري بصفة دائمة.

الزمالك يستهدف التعاقد مع محمد ربيعة

وعلم " الموجز " أن أحد الوكلاء طرح على نادي الزمالك اسم اللاعب محمد ربيعة مدافع نادي سموحة السكندري من أجل ضمه في الشتاء المقبل بعد تألقه مع منتخب مصر.

وظهر اللاعب محمد ربيعة بشكل رائع أثناء استدعائه لمنتخب مصر لأول مرة تحت قيادة حسام حسن لمواجهتي بوتسوانا والرأس الأخضر في تصفيات كأس أمم أفريقيا.

وارتبط اسم محمد ربيعة مؤخرًا بالانتقال إلى صفوف النادي الأهلي في ظل معاناة المارد الأحمر من نقص عددي في الخط الخلفي بالإضافة لتراجع مستوى يوسف أيمن المُعار من الدحيل القطري.

محمد ربيعة - نادي الزمالك

وسيقوم مسئولو نادي الزمالك بإحالة ملف اللاعب إلى البرتغالي جوزيه جوميز من أجل معرفة رأيه حول إمكانية إتمام الصفقة أو صرف النظر عن التعاقد معه والبحث عن بديل اخر.

ويرغب جوميز في التعاقد مع مدافع جديد بعد الإصابة الأخيرة للدولي التونسي حمزة المثلوثي وعدم جاهزية محمود حمدي الونش بشكل الأمثل عقب عودته من الإصابة.

وترددت أنباء عديدة حول رغبة حسام عبد المجيد مدافع نادي الزمالك في الرحيل عن القلعة البيضاء خلال الميركاتو الشتوي المقبل بعد تلقيه عرضًا أوروبيا.

موقف نادي الزمالك في الدوري المصري

وعلى سياق اخر يحتل نادي الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 9 نقاط بفارق نقطة واحدة عن المتصدر نادي المصري البورسعيدي.بعد لعب 4 مباريات فاز في 3 وهُزم في واحدة.

وجاءت ترتيب الدوري المصري على النحو التالي:

1. المصري - 10 نقاط

2. الزمالك - 9 نقاط

3. النادي الأهلي - 8 نقاط

4. بيراميدز - 7 نقاط

5. سيراميكا - 7 نقاط

6. فاركو - 7 نقاط

7. الاتحاد السكندري - 7 نقاط

8. طلائع الجيش - 7 نقاط

9. زد -5 نقاط

10. سموحة - 5 نقاط

11. غزل المحلة -4 نقاط

12. إنبي - 4 نقاط

13. الاسماعيلي - 4 نقاط

14. الجونة - 3 نقاط

15. فيوتشر - 3 نقاط

16. بتروجيت - نقطتين

17. البنك الأهلي - نقطتين

18. حرس الحدود - نقطة.

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