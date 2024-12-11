أهداف مباراة ريال مدريد وأتالانتا في دوري أبطال أوروبا.. ريمونتادا مثيرة

يقدم لكم موقع الموجز في هذا التقرير، أهداف مباراة ريال مدريد وأتالانتا المثيرة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الثلاثاء في بطولة دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

استضاف ملعب أتلتي أزوري، مباراة ريال مدريد وأتالانتا مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

واقتنص ريال مدريد الفوز من أتالانتا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الريمونتادا المثيرة والنارية، التي حسمها الملكي الإسباني لصالحه.

أهداف مباراة ريال مدريد وأتالانتا

وسجل أهداف ريال مدريد اليوم في شباك أتالانتا كل من، كيليان مبابي في الدقيقة 10 من عمر المباراة، قبل أن يتعرض للإصابة في الدقيقة 36 ولم يستكمل المواجهة.

وأحرز آخر هدفين لريال مدريد، فينسيوس جونيور في الدقيقة 56، وجود بيلينجهام في الدقيقة 59.

بينما سجل ثنائية أتالانتا في شباك الملكي اليوم كل من، شارل دي كيتيلير في دقيقة 47، وأديمولا لوكمان في الدقيقة 65.

ونجح ريال مدريد في حسم هذه المواجهة القوية لصالحه، كما أنه حصل على ثلاث نقاط ثمينة في مشواره الأوروبي هذا الموسم.

أهداف مباراة ريال مدريد وأتالانتا اليوم

ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد فوز ريال مدريد

وجاء جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد فوز ريال مدريد اليوم على هذا النحو..

1- ليفربول 18 نقطة.

2- إنتر ميلان 13 نقطة.

3- برشلونة 12 نقطة.

4- بوروسيا دورتموند 12 نقطة.

5- أتالانتا 11 نقطة .

6- باير ليفركوزن 11 نقطة.

7- آرسنال 10 نقاط.

8- موناكو 10 نقاط .

9- أستون فيلا 10 نقاط.

10- سبورتينج لشبونة 10 نقاط .

11- بريست 10 نقاط.

12- ليل 10 نقاط.

13- بايرن ميونخ 9 نقاط.

14- بنفيكا 9 نقاط.

15- أتلتيكو مدريد 9 نقاط .

16- ميلان 9 نقاط .

17 سيلتيك، 9 نقاط.

18- ريال مدريد 9 نقاط .

19 مانشستر سيتي 8 نقاط.

20- آيندهوفن 8 نقاط .

21- يوفنتوس 8 نقاط.

22 دينامو زغرب، 8 نقاط.

23- فينورد 7 نقاط.

24- كلوب بروج 7 نقاط.

25- باريس سان جيرمان 4 نقاط.

26- شاختار 4 نقاط.

27- شتوتجارت 4 نقاط.

28- سبارتا براج 4 نقاط.

29- شتورم جراتس 3 نقاط.

30- جيرونا 3 نقاط.

31- النجم الأحمر 3 نقاط .

32- سالزبورج 3 نقاط.

33- بولونيا، نقطة.

34- لايبزيج، بدون رصيد من النقاط.

35- سلوفيان براتيسلافا، بدون رصيد من النقاط.

36- يونج بويز، بدون رصيد من النقاط .

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