دوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد يتعادل مع أتالانتا بالشوط الأول ومبابي يُصاب

دوري أبطال أوروبا.. خيم التعادل الإيجابي مباراة ريال مدريد مع أتالانتا في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما حاليًا في دوري الأبطال، وشهد إصابة كيليان مبابي نجم الملكي.

وأهدى الفرنسي كيليان مبابي نجم فريق ريال مدريد الإسباني، هدف التقدم لفريقه أمام أتالانتا الإيطالي، في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين في بطولة دوري أبطال أوروبا.

تواجد كيليان مبابي، على رأس التشكيل الأساسي لفريق ريال مدريد ضد أتالانتا في اللقاء المقام اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

ويقدم لكم موقع الموجز فيما يلي، نتيجة الشوط الأول من مباراة ريال مدريد ضد أتالانتا في دوري أبطال أوروبا.

أهداف مباراة ريال مدريد ضد أتالانتا في دوري أبطال أوروبا

بدأت مباراة ريال مدريد وأتالانتا اليوم، بانطلاقة قوية، في ظل بحث الفريقين عن هز شباك الآخر، من أجل تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط.

وقص كيليان مبابي شريط تهديف هذا اللقاء، بالهدف الأول لصالح ريال مدريد في الدقيقة 10 من عمر المباراة، قبل أن يتعرض النجم الفرنسي للإصابة وغادر المبارة في الدقيقة 36 ونزل رودريجو بدلًا منه.

وفي الدقيقة 47، أحرز شارل دي كيتيلير الهدف الأول لفريق أتالانتا الإيطالي، الذي خطف التعادل من ريال مدريد في الوقت القاتل من الشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول من مباراة ريال مدريد ضد أتالانتا بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

أهداف مباراة ريال مدريد ضد أتالانتا في دوري أبطال أوروبا

تشكيل ريال مدريد ضد أتالانتا في دوري أبطال أوروبا

وجاء تشكيل ريال مدريد اليوم كالآتي:

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، تشواميني، روديجر، فيران جراسيا.

خط الوسط: فالفيردي، سيبايوس، جود بيلينجهام، إبراهيم دياز

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي.

بدلاء ريال مدريد ضد أتالانتا اليوم

وجلس على دكة بدلاء ريال مدريد كل من، لونين، مودريتش، رودريجو، إندريك، أردا جولر، فاييخو، راؤول أسينسيو، سيرجيو ميستري، يوسف لخديم.

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد أتالانتا

وتذاع مباراة ريال مدريد ضد أتالانتا في دوري أبطال أوروبا اليوم عبر شاشة بي إن سبورت.

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