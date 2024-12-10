سر استبعاد يوسف أيمن من قائمة الأهلي في كأس إنتر كونتيننتال 2025

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن سر استبعاد يوسف أيمن من قائمة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال 2024، من خلال تصريحاته خلال برنامج "حارس الأهلي، المذاع على قناة الأحمر.

وقال شوبير: “السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي، قرر استبعاد يوسف أيمن، مدافع الفريق، من قائمة كأس إنتركونتينينتال”.

وأضاف شوبير: “استبعاد يوسف أيمن من قائمة الأهلي، لأسباب فنية، وواضح جدا أن كولر غير مقتنع باللاعب، لذلك لا يدفع به خلال الفترة الأخيرة”.

استبعاد يوسف أيمن من قائمة الأهلي في كأس إنتر كونتيننتال

وكان كولر قد استبعد يوسف أيمن من قائمة الأهلي في كأس إنتر كونتيننتال التي جاءت كالآتي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي، حمزة علاء، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، عمر كمال، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أشرف داري، كريم الدبيس، يحيى عطية الله.

خـط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، عمرو السولية، إمام عاشور، عمر الساعي، طاهر محمد طاهر، أفشة، كوكا، كريم نيدفيد، مصطفى أبو الخير.

خط الهجوم: محمود عبدالمنعم كهربا، و سام أبو علي، بيرسي تاو، رضا سليم، حسين الشحات، سمير محمد، محمد عبد الله.

استبعاد يوسف أيمن من قائمة الأهلي

ويستعرض لكم الموجز أسعار تذاكر مباراة الأهلي القادة في كأس إنتركونتيننتال وجدول المواعيد.

أسعار تذاكر مباراة الأهلي في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال

وجاءت أسعار مباريات كأس إنتركونتيننتال كالآتي:

أسعار تذاكر مباراة الأهلي ديربي الأمريكيتين

الفئة الأولى– 150 ريالا قطريا

الفئة الثانية – 70 ريالا قطريا

الفئة الثالثة وتذاكر المشجعين من ذوي الإعاقة – 40 ريالا قطريا

أسعار تذاكر نهائي كأس إنتركونتيننتال في استاد لوسيل

الفئة الأولى – 1000 ريال قطري

الفئة الثانية– 600 ريال قطري

الفئة الثالثة وتذاكر المشجعين من ذوي الإعاقة – 200 ريال قطري.

مواعيد مباريات كأس إنتركونتيننتال

ويأتي جدول مواعيد مباريات كأس إنتركونتيننتال كالآتي:

باتشوكا المكسيكي ضد بطل كوبا ليبرتادوريس / يوم 11 ديسمبر بالدوحة.

الأهلي ضد الفائز من لقاء باتشوكا وبطل كوبا ليبرتادوريس يوم 14 ديسمبر بالدوحة.

ريال مدريد الفائز ضد المبارتين السابقتين يوم 18 ديسمبر في نهائي البطولة.

الجدير بالذكر، أن الأهلي قد تأهل إلى نصف نهائي إنتركونتيننتال بعد فوزه على العين الإماراتي، في الجولة الماضية، وتتويجه بكأس القارات الثلاثة.

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