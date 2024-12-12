اسم جديد ينضم لقائمة النادي الأهلي في الإنتركونتيننال.. ما السبب؟

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكروي الأول بـ النادي الأهلي على إضافة اسمًا جديدًا في قائمته خلال بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وستنطلق مواجهة فريق الكروي الأول بـ النادي الأهلي أمام منافسه نادي باتشوكا المكسيكي في إطار مباريات نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال يوم السبت 14 ديسمبر الجاري.

ومن المقرر أن تبدأ صافرة لقاء النادي الأهلي أمام بطل المسكيك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

كولر يستعين بـ سمير محمد بدلًا من محمد عبد الله

قدم طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الدكتور أحمد جاب اللهم تقريرًا حول إصابة جناح الفريق، محمد عبد الله، قبيل المباراة المرتقبة ضد نادي باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال.

وأفاد الدكتور أحمد جاب الله، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي، بأن محمد عبد الله أُجريت له أشعة خلال الساعات الأخيرة، وتبين إصابته في العضلة الأمامية، دون الكشف عن مدة غيابه.

النادي الأهلي

وتأهل النادي الأهلي بفوزه على العين الإماراتي (3-0) في دور ربع نهائي كأس إنتركونتيننتال، وحصد لقب "بطل إفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا"، حيث سجل أهداف النادي: وسام أبو علي، إمام عاشور، ومحمد مجدي "أفشة".

وعلم " الموجز" أن السويسري مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي ل المهاجم سمير محمد، لقائمة الفريق، بعد إصابة الجناح الشاب محمد عبد الله.

قائمة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال



حراسة المرمى: محمد الشناوي - حمزة علاء - مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح - عمر كمال عبد الواحد - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أشرف داري - كريم الدبيس - يحيى عطية الله- يوسف أيمن.

خط الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - عمرو السولية - إمام عاشور - كريم نيدفيد - عمر الساعي - مصطفى أبو الخير - محمد مجدي أفشة - أحمد نبيل كوكا- محمد عبدالله.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - محمود كهربا - وسام أبو علي - بيرسي تاو - رضا سليم - حسين الشحات - سمير محمد.

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