تشكيل النادي الأهلي أمام باتشوكا المكسيكي في كأس إنتركونتيننتال

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكروي الأول بـ النادي الأهلي على ملامح تشكيل المارد الأحمر خلال مواجهة باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي إنتركونتيننتال .

ويواجه النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر أمام بطل المكسيك يوم السبت الموافق 14 ديسمبرالجاري ضمن فعاليات نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة.

وستنطلق مواجهة النادي الأهلي أمام باتشوكا في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية في قطر يوم السبت المقبل.

تشكيل النادي الأهلي الأقرب لمواجهة باتشوكا

وعلم " الموجز " أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لـ النادي الأهلي قد قرر الدفع بمحمد الشناوي في حراسة المرمى وفي خط الدفاع يحيى عطية الله وياسر إبراهيم ورامي ربيعة.

ويفاضل السويسري بين ثلاثي النادي الأهلي أكرم توفيق وعمر كمال عبد الواحد وخالد عبد الفتاح في مركز الظهير الأيمن .

النادي الأهلي

وفي خط الوسط سيدفع المدرب السويسري مارسيل كولر إمام عاشور ومروان عطية وأكرم توفيق في حالة عدم البدء به في مركز الظهير الأيمن .

وقرر مدرب النادي الأهلي الاعتماد على الثلاثي طاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووسام أبو علي في الخط الهجومي للمارد الأحمر خلال مواجهة الفريق المكسيكي.

جدير بالذكر أن باتشوكا قد حقق الانتصار أمس الأربعاء، على حساب بوتافوغو البرازيلي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشيء، ليضرب موعدًا قويًا مع الفريق الأحمر في العاصمة القطرية الدوحة.

قائمة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال

حراسة المرمى: محمد الشناوي - حمزة علاء - مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح - عمر كمال عبد الواحد - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أشرف داري - كريم الدبيس - يحيى عطية الله- يوسف أيمن.

خط الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - عمرو السولية - إمام عاشور - كريم نيدفيد - عمر الساعي - مصطفى أبو الخير - محمد مجدي أفشة - أحمد نبيل كوكا- محمد عبدالله.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - محمود كهربا - وسام أبو علي - بيرسي تاو - رضا سليم - حسين الشحات - سمير محمد.

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