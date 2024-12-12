رحلة الأهلي مع المكسيك.. مواجهات تاريخية قبل معركة باتشوكا

تترقب جماهير كرة القدم، المواجهة المرتقبة بين الأهلي وباتشوكا المكسيكي، في كأس التحدي بدور قبل النهائي من بطولة كأس إنتركونتيننتال 2024. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

ونجح باتشوكا، في التأهل نحو المنافسة على كأس التحدي ببطولة إنتركونتيننتال، عقب فوزه الكاسح على بوتافوجو البرازيلي بنتيجة 3-0/ في اللقاء الذي أقيم، مساء اليوم الأربعاء، بالعاصمة القطرية الدوحة.

الأهلي

وواجه الأهلي، الأندية المكسيكية، خلال 5 مرات بكأس العالم للأندية (كلوب أمريكا - باتشوكا - ومونتيري).

نتائج الأهلي ضد أندية المكسيك قبل مواجهة باتشوكا

الأهلي - كلوب أمريكا (2-1)

خطف الأهلي، الميدالية البرونزية، في نسخة مونديال 2006، بعدما فاز على كلوب أمريكا، بالفوز عليه 2-1 في مباراة المركز الثالث بكأس العالم للأندية.

وسجل محمد أبو تريكة، هدفي الأهلي في كلوب أمريكا في لقاء تحديد المركز الثالث، ليحصد الأحمر أول ميدالية مونديالية في تاريخه.

الأهلي - باتشوكا (2-4)

واجه الأهلي مع باتشوكا المكسيكي في ربع النهائي لعام 2008، في مباراة امتدت للوقت الإضافي، ورغم تقدم الأهلي بهدفين في الشوط الأول، إلا أن كتيبة مانويل جوزيه انهارت بعد تلقيها 4 أهداف، ليتأهل باتشوكا إلى نصف النهائي.

وجاء تشكيل الأهلي بتلك المباراة كالتالي:

حراسة المرمى: أمير عبد الحميد

خط الدفاع: أحمد فتحي - وائل جمعة - شادي محمد - أحمد السيد - جيلبرتو.

خط الوسط: حسام عاشور - أحمد حسن - محمد بركات - محمد أبو تريكة.

خط الهجوم: فلافيو.

الأهلي - مونتيري (0-2)

والتقى الأهلي، بنظيره مونتيري، في نسخة اليابان 2012، وخسر المارد الأحمر بثنائية نظيفة في مباراة المركز الثالث أمام مونتيري، ليكتفي بالحصول على المركز الرابع.

الأهلي - مونتيري (1-5)

وفي النسخة التالية (2013)، التقى مونتيري مجددًا مع الأهلي في كأس العالم للأندية بالمغرب، وتعرض بطل أفريقيا لأكبر خسارة في سجل مشاركته بمونديال الأندية، بسقوطه أمام مونتيري أيضا بنتيجة 1-5 في مباراة المركز الخامس والسادس، ليكتفي بالمركز قبل الأخير بين المشاركين بالبطولة.

الأهلي - مونتيري (1-0)

مونديال 2022، نجح الأهلي في تحقيق الفوز على الفريق المونتيري الذي واجهه للمرة الثالثة في كأس العالم للأندية، بنتيجة 1-0، وأقيمت تلك النسخة في الإمارات العربية المتحدة، ليتأهل بطل أفريقيا إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية.

نظام بطولة كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2024

تتكون البطولة من أربع مراحل رئيسية

الدور الأول: يستضيف الفائز بدوري أبطال آسيا 2023-2024 (أو دوري أبطال أفريقيا 2023-2024 بناءً على القرعة)، الفائز بدوري أبطال أوقيانوسيا 2024.

يستضيف الفائز بدوري أبطال آسيا 2023-2024 (أو دوري أبطال أفريقيا 2023-2024 بناءً على القرعة)، الفائز بدوري أبطال أوقيانوسيا 2024. الدور الثاني: يستضيف الفائز بدوري أبطال آسيا 2023-2024 (أو دوري أبطال أفريقيا 2023-2024)، الفائز بالدور الأول، أما الفائز بدوري أبطال الكونكاكاف 2024 فيلعب ضد الفائز بكأس ليبرتادوريس 2024 على ملعب أحد الفريقين.

يستضيف الفائز بدوري أبطال آسيا 2023-2024 (أو دوري أبطال أفريقيا 2023-2024)، الفائز بالدور الأول، أما الفائز بدوري أبطال الكونكاكاف 2024 فيلعب ضد الفائز بكأس ليبرتادوريس 2024 على ملعب أحد الفريقين. نصف النهائي: يلتقي الفائزان من مباراتي الدور الثاني.

يلتقي الفائزان من مباراتي الدور الثاني. النهائي: يواجه الفائز بالمباراة الفاصلة، بطل دوري أبطال أوروبا 2023-2024 (ريال مدريد).

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