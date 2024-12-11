هزيمة لسبورتنج لشبونة وتعادل سلبي بين دينامو زغرب وسيلتك في ليلة دوري الأبطال

تلقى فريق سبورتنج لشبونة، هزيمة من نظيره كلوب بروج البلجيكي، بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب جان برايدال، في إطار منافسات الجولة السادسة لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وسجل المهاجم الموزمبيقي جيني كاتامو، هدف التقدم لفريق سبورتنج لشبونة، في الدقيقة 3، بتمريرة من اللاعب ماكس أراخو، وفي الدقيقة 24، تمكن فريق كلوب بروج، من تسجيل هدف التعادل، عن طريق اليوناني كريستوس تروليس.

ونجح فريق كلوب بروج، في تسجيل هدف الفوز، بالدقيقة 84، عن طريق اللاعب كاسبر نيلسين.

وبتلك النتيجة، يأتي سبورتنج لشبونة، في المركز الـ 12 من جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا، برصيد 10 نقطة، بينما يقع كلوب بروج في المركز الـ 14، برصيد 10 نقاط.

سبورتنج لشبونة

التعادل السلبي يحسم مواجهة دينامو زغرب وسيلتك في دوري أبطال أوروبا

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة دينامو زغرب وسيلتك، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ماكسينير، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

ويحتل فريق سيلتك، في المركز الـ 19 من جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا، برصيد 9 نقاط، بينما يأتي دينامو زغرب في المركز الـ 22، برصيد 8 نقاط.

جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا

وجاء ترتيب دوري أبطال أوروبا كالتالي:

ليفربول - (المباريات: 6 - الأهداف: 13 - النقاط: 18) ليفركوزن - (المباريات: 6 - الأهداف: 12 - النقاط: 13) أستون فيلا - (المباريات: 6 - الأهداف: 9 - النقاط: 13) إنتر - (المباريات: 6 - الأهداف: 7 - النقاط: 13) بريست - (المباريات: 6 - الأهداف: 10 - النقاط: 13) برشلونة - (المباريات: 5 - الأهداف: 18 - النقاط: 12) دورتموند - (المباريات: 5 - الأهداف: 16 - النقاط: 12) بايرن ميونيخ - (المباريات: 6 - الأهداف: 17 - النقاط: 12) أتلانتا - (المباريات: 6 - الأهداف: 13 - النقاط: 11) آرسنال - (المباريات: 5 - الأهداف: 8 - النقاط: 10) موناكو - (المباريات: 5 - الأهداف: 12 - النقاط: 10) سبورتنج - (المباريات: 6 - الأهداف: 11 - النقاط: 10) ليل - (المباريات: 5 - الأهداف: 7 - النقاط: 10) كلوب بروج - (المباريات: 6 - الأهداف: 6 - النقاط: 10) بنفيكا - (المباريات: 5 - الأهداف: 10 - النقاط: 9) أتليتكو مدريد - (المباريات: 5 - الأهداف: 11 - النقاط: 9) ميلان - (المباريات: 5 - الأهداف: 10 - النقاط: 9) ريال مدريد - (المباريات: 6 - الأهداف: 12 - النقاط: 9) سيلتيك - (المباريات: 6 - الأهداف: 10 - النقاط: 9) مانشستر سيتي - (المباريات: 5 - الأهداف: 13 - النقاط: 8) آيندهوفن - (المباريات: 6 - الأهداف: 10 - النقاط: 8) يوفنتوس - (المباريات: 5 - الأهداف: 7 - النقاط: 8) دينامو زغرب - (المباريات: 6 - الأهداف: 10 - النقاط: 8) باريس سان جيرمان - (المباريات: 6 - الأهداف: 6 - النقاط: 7) فينورد - (المباريات: 5 - الأهداف: 10 - النقاط: 7) شتوتجارت - (المباريات: 5 - الأهداف: 4 - النقاط: 4) شاختار - (المباريات: 6 - الأهداف: 5 - النقاط: 4) سبارتا براغ - (المباريات: 5 - الأهداف: 5 - النقاط: 4) ستورم غراتس - (المباريات: 5 - الأهداف: 2 - النقاط: 3) جيرونا - (المباريات: 6 - الأهداف: 4 - النقاط: 3) النجم الأحمر - (المباريات: 5 - الأهداف: 9 - النقاط: 3) ريد بول سالزبورغ - (المباريات: 6 - الأهداف: 3 - النقاط: 3) بولونيا - (المباريات: 5 - الأهداف: 1 - النقاط: 1) لايبزيغ - (المباريات: 6 - الأهداف: 6 - النقاط: 0) سلوفان براتيسلافا - (المباريات: 5 - الأهداف: 4 - النقاط: 0) يانج بويز - (المباريات: 5 - الأهداف: 2 - النقاط: 0)

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