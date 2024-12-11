موقف أكرم توفيق من الرحيل عن الأهلي وعرض بيراميدز.. تطورات جديدة

كشفت تقارير اليوم الأربعاء، عن تطورات جديدة بشأن رحيل أكرم توفيق نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن القعة الحمراء، وحقيقة عرض بيراميدز المقدم له.

كان أكرم توفيق من أبرز لاعبي الأهلي في السنوات الماضية، قبل تعرضه للإصابة المتتالية بقطع في الرباط الصليبي، لكنه عاد بقوة من جديد في الملاعب.

وينتهي عقد أكرم توفيق مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري، ولم يوجد أي بشائر بشأن تجديد عقده، كما أنه تردد في الفترة الماضية أن مدربه السويسري مارسيل كولر طلب رحيله لكن إدارة الأحمر رفضت هذا الأمر.

ويعد أكرم توفيق من العناصر الأساسية في الوقت الحالي بالنادي الأهلي، وخاصة بعد إصابة محمد هاني وكريم فؤاد واستبعادهم من الملاعب لفترة طويلة.

وازداد الجدل حول، مصير أكرم توفيق مع الأهلي، كما تردد في الأيام القليلة الماضية أن نادي بيراميدز قدم عرضًا مغريًا للاعب من أجل ضمه في صفقة مجانية.

حقيقة عرض بيراميدز لـ أكرم توفيق وموقف نجم الأهلي

وذكـر أن بيراميدز قدم لأكرم توفيق عرضًا قيمته 30 مليون جنيه في الموسم صافي الضرائب، كما أنه أبلغه بقابلية التفاوض في زيادة العرض حال وافق اللاعب على الانتقال إلى الفريق السماوي.

وعلم الموجز اليوم، أن بيراميدز تواصل مع أكرم بالفعل من التعاقد معه وضمه فور انتهاء عقده مع الأهلي، إلا أن اللاعب رد على هذا العرض بأنه يريد الاستمرار مع الأحمر.

وطلب مسؤولو بيراميدز من نجم الأهلي، في التفكير مرة ثانية في هذا العرض، وهذا إذ قرر الرحيل عن الأهلي، علمًا بأن مصير اللاعب مع الأهلي مازال غامضًا حيث لم يتوصل الطرفين إلى اتفاق نهائي بشأن التجديد حتى الآن.

أكرم توفيق -الأهلي

أكرم توفيق يزين قائمة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال

الجدير بالذكر، أن أكرم توفيق تواجد على رأس قائمة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال التي ضمن كل من، محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، وخالد عبد الفتاح وعمر كمال ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا.

وأكرم توفيق ووسام أبو علي وبيرسي تاو، ورضا سليم ومروان عطية، بالإضافة إلى، حسين الشحات وأشرف داري وعمرو السولية ويحيى عطية الله ومحمد مجدي أفشة، وكريم وليد وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير وطاهر محمد طاهر وسمير محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله.

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