محمد الشناوي يكشف عن هدف الأهلي في كأس إنتركونتيننتال ويوجه رسالة للجماهير

كشف محمد الشناوي حارس وقائد النادي الأهلي، عن هدف فريقه في بطولة كأس إنتركونتيننتال 2024، ووجه رسالة لجماهير الأحمر، من خلال تصريحاته عبر الموقع الرسمي للنادي.

وقال محمد الشناوي، في تصريحاته: " بطولة كأس التحدي هي بالفعل ‏تحدٍ خاص للاعبين، الذين سيبذلون أقصى جهد من أجل الفوز بها وإضافتها إلى سجل ‏بطولات النادي، وإسعاد جماهير الأهلي. ‏

وأضاف: اللاعبون يكتبون تاريخًا كبيرًا لأنفسهم من خلال مشاركتهم في بطولة ‏كأس القارات للأندية، فالأجواء التنافسية بشكل عام مختلفة، والحضور الجماهيري الكبير ‏يضفي حماسًا كبيرًا ويزيد من دوافع اللاعبين وحماسهم.

وواصل الشناوي حديثه: لدينا من الخبرة ما يساعدنا على الفصل بين مباراة وأخرى في ‏البطولات المختلفة التي نشارك بها على كافة الأصعدة، وتركيزنا كامل على مباراة كأس ‏التحدي".

محمد الشناوي: لم نفكر في مواجهة ريال مدريد وهذه رسالتي لجمهور الأهلي

وشدد: "لم ولن نستبق الأحداث في الأهلي، ولا نفكر في مواجهة ريال مدريد في نهائي ‏البطولة، خاصة أننا نخوض مباراة قوية وفي غاية الصعوبة. الفائز بها يتوج بلقب جديد ‏ويتأهل لملاقاة بطل أوروبا.

واختتم محمد الشناوي تصريحاته بتوجيه إلى جماهير الأهلي ‏قائلاً: دائمًا ما نكون سعداء بتواجدكم في الملعب؛ أنتم السند والداعم الكبيرللاعبين، ننتظر ‏وجودكم في قطر خلال كأس القارات للأندية، كما ننتظركم في مصر خلال منافساتنا المحلية ‏والمباريات الإفريقية التي تقام على ملاعبنا.‏

محمد الشناوي - الأهلي

منافس الأهلي في كأس إنتركونتيننتال “كأس التحدي”

وتحدد منافس الأهلي في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال “كأس التحدي”، وهو باتشوكا الذي خطف بطاقة الصعود اليوم من نظيره بوتافوغو بعد الفوز عليه بثلاثية نظيفة.

ومن المقرر أن يكون موعد مباراة الأهلي ضد باتشوكا في كأس التحدي، يوم 14 ديسمبر الجاري، والتي تستضيفها دولة قطر.

قائمة الأهلي لمواجهة باتشوكا في كأس التحدي

ويستعرض لكم الموجز قائمة الأهلي لمواجهة باتشوكا في كأس إنتركونتيننتال التي تضم كل من، محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، وخالد عبد الفتاح وعمر كمال ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا.

بجانب، أكرم توفيق ووسام أبو علي وبيرسي تاو، ورضا سليم ومروان عطية، بالإضافة إلى، حسين الشحات وأشرف داري وعمرو السولية ويحيى عطية الله ومحمد مجدي أفشة.

وبالإضافة إلى وكريم وليد وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير وطاهر محمد طاهر وسمير محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله.

اقرأ أيضًا:

موعد مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد أولمبيك ليون في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة