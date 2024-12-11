باتشوكا يقهر بوتافوجو بثلاثية ويضرب موعدا مع الأهلي في كأس إنتر كونتيننتال

انتهت مباراة بوتافوجو ضد باتشوكا ، بفوز باتشوكا بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء في إطار منافسات ربع نهائي كأس أبطال القارات للأندية "كأس إنتر كونتيننتال" 2024.

ضرب فريق باتشوكا بهذا الفوز موعدا مع نظيره الأهلي المصري في نصف نهائي كأس أبطال القارات للأندية "كأس إنتر كونتيننتال" 2024 وذلك يوم 14 ديسمبر الجاري.

لا يفوتك شوط سلبي بين بوتافوجو وباتشوكا في كأس إنتر كونتيننتال

موعد مباراة الأهلي ضد باتشوكا

تنطلق مباراة الأهلي ضد باتشوكا، مساء السبت المقبل الموافق 14 ديسمبر2024، في نصف نهائي كأس أبطال القارات للأندية "كأس إنتر كونتيننتال" للموسم الجاري 2024-2025 وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

بوتافوجو

القنوات الناقلة ل مباراة الأهلي ضد باتشوكا

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي ضد باتشوكا، ضمن مباريات ربع نهائي كأس أبطال القارات للأندية "كأس إنتر كونتيننتال" للموسم الجاري 2024 عبر قنوات beIN Sports وبالتحديد قناة beIN Sports HD 2.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد باتشوكا

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال عبدالواحد - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - يحيى عطية الله.

خط الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور.

خط الهجوم: حسين الشحات - وسام أبو علي - طاهر محمد طاهر.

موعد مباراة نهائي كأس إنتركونتيننتال

يواجه الفائز من مباراة الأهلي ضد باتشوكا في المباراة التي ستقام يوم 14 ديسمبر الجاري فى قطر نظيره ريال مدريد الإسباني، يوم 18 ديسمبر الجاري في نهائي كأس الإنتركونتيننتال للأندية.

قائمة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال

يرصد الموجز قائمة الأهلي المشاركة في كأس إنتركونتيننتال ..

حراسة المرمى: محمد الشناوي، حمزة علاء، مصطفى مخلوف

في الدفاع: خالد عبد الفتاح، عمر كمال عبد الواحد، يوسف أيمن، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أشرف داري، يحيى عطية الله، كريم الدبيس.

في الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، كريم وليد "نيدفيد"، عمر الساعي، عمرو السولية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور، رضا سليم، حسين الشحات، محمد مجدي أفشة.

في الهجوم: محمود كهربا، وسام أبو علي، بيرسي تاو، طاهر محمد طاهر، محمد عبد الله.

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