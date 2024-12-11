الفيفا والكاف يهنئا هاني أبوريدة بمناسبة انتخابه رئيسًا لاتحاد الكرة المصري

هاني أبوريدة.. تقدم السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، رئيس الاتحادالأفريقي لكرة القدم "كاف"، بالتهنئة للمهندس هاني أبوريدة، عضو مجلس الفيفا والمكتب التنفيذي للكاف، بمناسبة انتخابه وأعضاء قائمته لقيادة اتحاد الكرة المصري لمدة أربع سنوات، حتى عام 2028.

ويقدم لكم الموجز في السطور التالية تفاصيل خطاب الفيفا لهاني أبو ريده بمناسبة فوزه برئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم.



دعم الفيفا للكرة المصرية وقائمة هاني أبو ريدة

وفي خطاب إنفانتينو إلى أبوريدة، عبّر عن ثقته الكبيرة في أن خبرة أبوريدة وقيادته ستكون لهما تأثير إيجابي على تطوير كرة القدم المصرية.

وأكد أن وجوده في هذا المنصب سيعزز من فرص الفيفا لتحقيق أهدافها في تطوير اللعبة في مصر.

كما أشار إلى أن أبواب الفيفا مفتوحة دائمًا أمام أبوريدة لمناقشة أي مشاريع تطوير مستقبلية تخص كرة القدم المصرية.

تشجيع المجلس الجديد

وأضاف إنفانتينو أيضًا تهنئة خاصة لنائب الرئيس وأعضاء المجلس المنتخب الجديد، متمنيًا لهم النجاح في مواجهة التحديات المقبلة.

وأكد أن المجلس لديه الفرصة لقيادة الكرة المصرية نحو مستقبل مشرق، وتحقيق الإنجازات التي تتطلع إليها الجماهير.

خطاب الفيفا



إشادة من رئيس الكاف في خطابه لـ هاني أبو ريدة

وفي السياق نفسه، أكد باتريس موتسيبي في خطابه لـ هاني أبوريدة على أهمية وجوده في قيادة الكرة المصرية، وأعرب عن سعادته بانتخاب هاني أبوريدة،مشددًا على أن كرة القدم المصرية والأفريقية تستفيد كثيرًا من خبراته وطموحاته.

كما أعرب موتسيبي عن شكره الشخصي لأبوريدة على النصائح القيمة التي قدمها له على مدار السنوات الماضية.



وأضاف موتسيبي أنه يتطلع إلى مزيد من التعاون والعمل المشترك مع أبوريدة، من أجل تطوير كرة القدم في مصر وقارة أفريقيا.

وأكد أن هذا التعاون سيكون له أثر كبير في رفع مستوى اللعبة وتحقيق النجاح على مختلف الأصعدة.

انتخاب هاني أبوريدة نقطة تحول جديدة في تاريخ كرة القدم المصرية



يشكل انتخاب هاني أبوريدة نقطة تحول جديدة في تاريخ كرة القدم المصرية، حيث يترقب الجميع كيفية استغلال هذه الفرصة لتحقيق الأهدافالمنشودة.

ومن المؤكد أن الدعم الدولي الذي يتلقاه الاتحاد المصري لكرة القدم سيعزز من فرص النجاح والتطور.



تأتي هذه التهاني في وقت حاسم للكرة المصرية، حيث يحتاج الاتحاد إلى استراتيجية واضحة لمواجهة التحديات المستقبلية.

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