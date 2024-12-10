عاجل.. هاني أبو ريدة يحقق فوزًا كاسحًا في انتخابات اتحاد الكرة

فازت قائمة هاني أبو ريدة بانتخابات اتحاد كرة القدم المصري بعد حصولها على 107 أصوات من أصل 115 صوتًا في الانتخابات التي جرت بمقر مركز المنتخبات الوطنية "مشروع الهدف" في مدينة السادس من أكتوبر.

هذا الفوز يضمن لأبو ريدة استمراره في منصب رئيس الاتحاد، ليواصل قيادته لكرة القدم المصرية في المرحلة المقبلة وفي السطور التالية يستعرض الموجز تفاصيل الانتخابات وإجراءات التصويت .

تفاصيل الانتخابات وإجراءات التصويت

تم فتح باب التسجيل لأندية الجمعية العمومية في الساعة التاسعة صباحًا من يوم الثلاثاء، ليتوافد مندوبو الأندية على مركز المنتخبات الوطنية للمشاركة في اجتماع الجمعية العمومية وانتخابات اتحاد الكرة.

وقد أكدت لائحة النظام الأساسي للاتحاد على ضرورة حضور نسبة 50+1 من عدد الأندية لاكتمال النصاب القانوني للانتخابات، وهو ما يعادل حضور 68 ناديًا من أصل 134.

وتم التصويت بنظام النسبة المئوية حيث حصلت قائمة هاني أبو ريدة على أغلبية الأصوات بنسبة كبيرة، مما أتاح لها الفوز بالتزكية دون الحاجة إلى جولة إعادة.

مكونات قائمة هاني أبو ريدة

تتألف قائمة هاني أبو ريدة من مجموعة من الأسماء البارزة في الوسط الرياضي المصري، حيث يتولى أبو ريدة منصب الرئيس، بينما يشغل خالد الدرندلي منصب نائب الرئيس.

وتضم القائمة أيضًا أعضاء بارزين مثل أحمد حلمي الشريف، حمادة الشربيني، مصطفى أبوزهرة، طارق أبو العينين، وليد عبد الجواد، محمد أبو حسين، والإعلامية إيناس مظهر.

كما تم إضافة ثلاثة أسماء احتياطية تحسبًا لأي تغييرات محتملة، وهم الدكتور أشرف موسى، جيمس حنا، وهيام بركة.

النظام القانوني للاقتراع ونتائجه

وفقًا للائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة، يتطلب اكتمال النصاب القانوني حضور 68 ناديًا على الأقل من 134 نادٍ من الجمعية العمومية.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب أو رفض القائمة، كان من المقرر أن يتولى المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم مسؤولية العمل الإداري للجبلاية لحين إعادة فتح باب الترشح وتنظيم انتخابات جديدة.

ورغم هذه الإجراءات الاحترازية، جاءت الانتخابات لتؤكد التفاف الأندية حول قائمة هاني أبو ريدة، وهو ما يعكس دعمًا واسعًا لقيادته واستراتيجياته في إدارة الكرة المصرية.

هذا الفوز الكبير يعزز من مكانة أبو ريدة داخل الأوساط الرياضية الدولية، حيث أنه يشغل أيضًا منصب عضو المكتب التنفيذي في كل من الاتحادين الدولي والإفريقي لكرة القدم.

أجواء الانتخابات ومواقف الأندية

ورغم عدم وجود قوائم منافسة أخرى خلال الانتخابات، إلا أن الأجواء كانت مشحونة بالترقب.

فقد امتنع عدد من الأندية عن تقديم قوائم بديلة، مما جعل قائمة أبو ريدة تحظى بكل الأصوات تقريبًا. ومن جانبهم، عبر عدد من المندوبين عن ارتياحهم لهذه النتيجة، مشيرين إلى أن الاستقرار الإداري داخل اتحاد الكرة سيؤدي إلى المزيد من التطور والنمو للكرة المصرية في الفترة المقبلة.

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