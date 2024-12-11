موعد مباراة باتشوكا وبوتافوجو في الإنتركونتيننتال لتحديد منافس الأهلي

تترقب جماهير النادي الأهلي بفارغ الصبر معرفة الفريق الذي سيواجهه في بطولة كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال"، وذلك بعد أن تقرر إقامة مباراة مثيرة بين فريق باتشوكا المكسيكي وبوتافوجو البرازيلي، والتي ستحدد مصير أحد الفرق في هذه البطولة العالمية.

وتجمع هذه المباراة بين فريق باتشوكا، الذي يعتبر بطل منطقة أمريكا الشمالية والوسطى، ونادي بوتافوجو، حامل لقب كوبا ليبرتادوريس، في ثالث جولات البطولة، وفي السطور التالية يستعرض الموجز تفاصيل هذا اللقاء الناري المنتظر.

مباراة باتشوكا وبوتافوجو في الإنتركونتيننتال



ومن المتوقع أن تشهد المباراة تنافسًا شديدًا، حيث يسعى كل فريق لتحقيق الفوز والتأهل لمواجهة الأهلي في المباراة الرابعة ضمن بطولة "كأس التحدي".



الفائز سيواجه ريال مدريد

وبعد مباراة الأهلي، الفائز في هذه المواجهة سيتوجه ليواجه العملاق الإسباني ريال مدريد في المباراة النهائية لكأس إنتركونتيننتال، ويعتبر هذا التحدي فرصة كبيرة لكلمن باتشوكا وبوتافوجو لإثبات قوتهما على الساحة الدولية، خصوصًا أن المباراة ستشكل نقطة انطلاق جديدة في مسيرة الفريق الفائز نحو المجد.



موعد مباراة باتشوكا وبوتافوجو والقناةالناقلة



وستقام المباراة المرتقبة بين باتشوكا وبوتافوجو اليوم، الأربعاء، الموافق 11 ديسمبر 2024، على ملعب "974" في قطر.

و من المقرر أن تنطلق المباراةفي تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة، مما يمنح الجماهير فرصة لمتابعة اللقاء في وقت مناسب.

مباراة باتشوكا



وفيما يتعلق بالبث المباشر، أعلنت شبكة قنوات "بي إن سبورتس" عن حصولها على حقوق نقل المباريات الثلاث المتبقية في بطولة كأس إنتركونتيننتال.

هذا الخبر أسعد الكثير من عشاق كرة القدم وجماهير الأهلي، الذين يتطلعون لمشاهدة أفضل الفرق في العالم تتنافس على اللقب.

وتشهد هذه البطولة مشاركة فرق من مختلف القارات، مما يزيد من إثارة المنافسات.

الأهلي، الذي يعتبر أحد أبرز الأندية في تاريخ كرة القدم، يتطلع إلى تقديم أداء مميز في هذه البطولة.

والناس تتساءل: من سيكون المنافس المقبل للأهلي؟ الإجابة ستتضح بعد انتهاء مباراة باتشوكا وبوتافوجو، لذا ترقبوا هذه المواجهة المثيرة التي قد تحدد ملامح البطولة.

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