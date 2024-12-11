الأهلي يبدأ تدريباته الأولى في قطر اليوم استعدادًا لمباراة الإنتركونتيننتال

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مرانه الأول في قطر، مساء اليوم الأربعاء، كجزء من استعداداته لمواجهة الفائز من ديربي الأمريكيتين بين باتشوكا المكسيكي وبوتافوجو البرازيلي في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال.

وفي السطور التالية يستعرض لكم الموجز تفاصيل هذا اللقاء وموعد تدريبات النادي الأهلي في العاصمة القطرية.





موعد مران الأهلي الأول في قطر

سيقام التدريب الأول لـ الأهلي على ملعب الإرسال بالعاصمة القطرية الدوحة، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، مما يتيح للاعبين فرصة التكيف مع الأجواء الجديدة قبل المباراة المهمة.

وتأتي هذه التحضيرات بعد تأهل الأهلي إلى نصف النهائي عقب تحقيقه انتصارًا كبيرًا على العين الإماراتي بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذيجمع بين الفريقين على استاد القاهرة الدولي.

هذا الفوز لم يعزز فقط ثقة اللاعبين، بل أتاح للأهلي الفوز بكأس القارات الثلاثة التي تضم آسيا وإفريقيا والمحيط الهادئ.

الأهلي



موعد مباراة الأهلي القادمة

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو ملعب 974 في الدوحة يوم السبت المقبل، حيث سيستضيف المباراة المنتظرة للأهلي ضد الفائز من مباراة اليومبين باتشوكا وبوتافوجو.

هذه المواجهة ليست مجرد مباراة عادية، بل تعتبر بمثابة اختبار حقيقي لقدرات الأهلي، حيث سيحدد الفائز منها الفريق الذي سيتنافس مع ريال مدريد الإسباني في المباراة النهائية للبطولة.



وتمثل هذه المباراة فرصة ذهبية للنادي الأهلي لإضافة إنجاز عالمي جديد إلى سجله الحافل بالبطولات، مما يعكس تاريخ النادي العريق فيالمنافسات الدولية.

ويترقب جمهور الكرة هذه المباراة بشغف، حيث يأملون في أن يتمكن الأهلي من تقديم أداء مميز يعكس تطلعاتهم ويحقق لهم الفخر.



القنوات الناقلة لمباراة الأهلي

وستبث المباراة عبر قنوات الكأس الرياضية وقنوات بي إن سبورتس، التي أكدت أنها ستنقل كافة مباريات البطولة من قطر.

كما أعلنت بي إنسبورتس عن تقديم استوديو تحليلي مميز قبل وبعد كل مباراة، مما سيتيح للجماهير تحليل الأداء الفني والتكتيكي للفرق المشاركة، وبالتالي زيادةحماسهم لمتابعة البطولة.

وبالتزامن مع التدريبات، يسعى الجهاز الفني للأهلي لوضع اللمسات الأخيرة على خطط الفريق وتكتيكاته، لضمان تحقيق أفضل أداء ممكن في المباراة المقبلة.

الأداء القوي والروح القتالية هما من سمات الأهلي التاريخية، مما يزيد من آمال الجماهير في تحقيق إنجاز جديد في المحافل الدولية.

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