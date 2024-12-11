ماذا قدم جوزيه جوميز بعد نهاية مسيرته مع الزمالك ؟

تنتهي اليوم، مسيرة جوزيه جوميز مع الزمالك، حيث قرر الرحيل عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم في خطوة غير متوقعة لأعضاءالإدارة.

وجاء قرار المدير الفني البرتغالى جوزيه جوميز ليشكل مفاجأة لمجلس إدارة النادي الأبيض، الذي حاول إقناعه بالتراجع عن هذا القرار خلال جلسة طارئة تم عقدها لهذا الغرض.

وقد أبدى جوزيه جوميز تمسكه بقراره، مما زاد من حيرة المسؤولين في القلعة البيضاء، وفي السطور التالية يستعرض لكم الموجز كل ما قدمه جوميز مع الزمالك وتفاصيل قرار رحيله.



جوميز جوميز يودع لاعبي الزمالك اليوم

من المقرر أن يقوم جوزيه جوميز بتوديع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وذلك خلال التدريبات الجماعية الأخيرة، حيث يستعد الفريق لمواجهة المصري البورسعيدي في بطولة الكونفدراليةالإفريقية.

هذه المباراة تمثل تحديًا كبيرًا للفريق، خاصة بعد تراجع الأداء في الفترة الأخيرة، مما يزيد من أهمية الدعم الفني في هذه المرحلة.

تولى جوميز تدريب فريق الزمالك، في فترة صعبة للغاية، حيث كانت الضغوط الجماهيرية في ذروتها بسبب تذبذب النتائج.

و كان ينظر إليه كمنقذ للفريق،حيث كانت جماهير الزمالك تأمل في تحقيق الاستقرار والعودة إلى سكة الانتصارات على المستويين المحلي والقاري.

جوميز

ماذا قدم جوزيه جوميز مع الزمالك

خلال فترة تولي جوزيه جوميز مع الزمالك ، خاض جوميز 47 مباراة مع الزمالك في مختلف البطولات، محققًا 27 انتصارًا، و9 تعادلات، و11 هزيمة. سجل اللاعبون تحتقيادته 91 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 64 هدفًا.

ورغم التحديات، تمكن جوزيه جوميز من تحقيق بطولتي الكونفدرالية الإفريقية والسوبر الإفريقي، مما يدل على قدرته على إدارة الأزمات وتحقيق النتائج الإيجابية.

وتعتبر فترة جوميز مع الزمالك محورية، حيث ترك بصمة واضحة في تاريخ النادي الأبيض، ورغم رحيله المفاجئ، ستظل إنجازاته محفورة في ذاكرةالجماهير.

جوميز

ويبقى السؤال الأهم الآن الذي يشغل جماهير الفارس الأبيض عن هوية المدرب القادم الذي سيقود الفريق في المرحلة المقبلة، ومدى قدرته على إعادةالزمالك إلى منصات التتويج.

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