تعرف على أهم مباريات اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024

مباريات اليوم.. سيشهد اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024، إقامة مجموعة من المباريات المثيرة في مختلف البطولات الرياضية على مستوى العالم، ومن أبرز هذه المواجهات، مباراة يوفنتوس ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، حيث يلتقي الفريقان في مرحلة المجموعات، مما يزيد من حماس عشاق كرة القدم.

بالإضافة إلى ذلك، ستقام مباراة مهمة بين بوروسيا دورتموند وبرشلونة في الجولة السادسة من نفس البطولة، وهو اللقاء الذي يترقبه الكثيرون منمحبي الكرة الأوروبية ويقدم لكم الموجز في السطور التالية تفاصيل مواعيد هذه المباريات.

مواعيد مباريات اليوم دوري أبطال أوروبا

أتلتيكو مدريد يواجه سلوفان براتيسلافا في تمام الساعة 7:45 مساءً، عبر قناة beIN Sports HD 3.

ليل يستضيف شتورم جراتس في نفس التوقيت على beIN Sports HD 4.

يوفنتوس يلتقي مانشستر سيتي في الساعة 10 مساءً، على beIN Sports HD 3.

بوروسيا دورتموند يواجه برشلونة في نفس الوقت على beIN Sports HD 1.

بنفيكا يلعب ضد بولونيا، وأرسنال يلتقي موناكو، وكلاهما في الساعة 10 مساءً.

ميلان يواجه النجم الأحمر، وفينورد يلتقي سبارتا براج، وششتوتجارت يواجه يونج بويز، جميعها في نفس التوقيت الساعة العاشرة مساء.

دوري أبطال أوروبا

مواعيد مباريات اليوم في كأس القارات للأندية

وهناك مباريات اليوم في كأس القارات للأندية حيث يلتقي بوتافوجو البرازيلي مع باتشوكا المكسيكي في الساعة 7 مساءً على beIN Sports HD 2.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الأوروبي

أما في الدوري الأوروبي، فإن فنربخشة التركي يواجه أتلتيك بيلباو في الساعة 5:30 مساءً،

مواعيد مباريات اليوم في كأس رابطة الأندية المصرية

بينما في كأس رابطة الأندية المصرية، ستقام عدة مباريات تشمل الجونة ضد سموحة، وحرس الحدود ضد الإسماعيلي وذلك في تمام الساعةالخامسة مساءً

بينما سيراميكا كيلوباترا ضد البنك الأهلي، ومودرن سبورت ضد بتروجيت، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويبدو أن هذا اليوم مليء بالإثارة والتشويق لعشاق الرياضة حول العالم.

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