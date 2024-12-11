رحيل جوميز عن الزمالك.. القلعة البيضاء تواجه تحديات جديدة

أعلن نادي الزمالك عبر موقعه الرسمي عن رحيل المدير الفني للفريق، جوزيه جوميز، وذلك بعد انتهاء جلسة حاسمة جمعته برئيس النادي، حسين لبيب، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

ويأتي هذا القرار في وقت حساس للنادي، حيث يسعى الزمالك لاستعادة توهجه بعد سلسلة من النتائج المخيبة للآمال ويستعرض لكم الموجز في السطور التالية تفاصيل هذا الاجتماع .



تفاصيل الاجتماع بين جوميز والزمالك

تفاصيل الاجتماع بين جوميز وإدارة النادي كانت محورية، حيث حاول حسين لبيب وفريقه إقناع المدرب بالبقاء والاستمرار مع الفريق في المرحلةالمقبلة.

وأكدت إدارة الزمالك أنها قدمت وعودًا بحل الأزمات المالية والفنية التي يعاني منها النادي منذ فترة، ولكن جوميز أبدى تصميمًا قويًا على مغادرةالفريق، مما أدى إلى انتهاء الجلسة بالاتفاق على رحيله.

ورغم المحاولات المستمرة، بما في ذلك جلسة اليوم لتسوية بعض الأمور المالية المتعلقة بالمدرب، إلا أن جميع تلك الجهود باءت بالفشل.

وكان جوميز قد اتخذ قراره النهائي بالرحيل، مما جعل إدارة الزمالك مضطرة للبحث عن بديل يتولى قيادة الفريق.

جوزيه جوميز

طلب غريب من جوزيه جوميز

وفي خطوة مثيرة، طلب جوميز من إدارة الزمالك الموافقة على اصطحاب أحمد مجدي معه إلى فريق الفتح السعودي، وهو ما يبدو أن الإدارة قدوافقت عليه، مما يعكس العلاقة الجيدة بين المدرب ولاعبيه.



خالد الغندور يؤكد رحيل جوميز

وأشار الإعلامي خالد الغندور عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إلى أن رحيل جوزيه جوميز أصبح رسميًا، وأنهسيتم إنهاء التعاقد بالتراضي بين الطرفين.

كما أضاف أن جوميز قام بتوديع اللاعبين، مؤكدًا على مغادرته لتدريب الفتح السعودي مع كامل جهازه الفني.



تعتبر هذه الخطوة تحديًا جديدًا لنادي الزمالك، الذي يواجه ضغوطًا كبيرة في ظل التنافس القوي في الدوري المصري. إدارة النادي الآن أمام مهمة شاقة تتمثل في اختيار مدرب جديد قادر على إعادة الفريق إلى سكة الانتصارات وتحقيق الألقاب.

ومع استمرار الأزمات، يبقى السؤال حول كيفية استجابة اللاعبين لهذه التغيرات وهل سيتمكن النادي من تجاوز هذه المرحلة الصعبة بنجاح.

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