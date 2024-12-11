إدارة الزمالك تحاول إقناع جوميز بالعدول عن الرحيل للفتح السعودى

في مفاجأة قاسية لجماهير نادي الزمالك أصبح رحيل البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك في حكم المؤكد، حيث أبلغ إدارة النادي برغبته في الرحيل عن قيادة الفريق، بعد تلقيه عرضا ضخما من الفتح السعودي.

ويعقد حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة النادي اجتماع عاجل مع المدرب البرتغالي حاليا، لحسم موقفه النهائي من قرار الرحيل عن الفريق وأكد الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، أن عرض الفتح السعودي جاء بقيمة 140 ألف دولار، فيما يحصل جوميز مع الزمالك على 60 ألف دولار فقط مما يشير لقرب رحيل المدرب.

تفاصيل الشرط الجزائي في عقد جوميز مع الزمالك

يوجد بعقد مدرب الزمالك جوزيه جوميز شرط جزائي بقيمة 3 أشهر، وهو يقرب المدرب بشدة من الرحيل، خاصة مع تقاعس مجلس الزمالك في تجديد تعاقد المدرب.

الزمالك

موعد مباراة الزمالك القادمة ضد المصري بالكونفدرالية

من ناحية أخري يستعد نادي الزمالك لمواجهة قوية أمام نظيره المصري في الجولة الثالثة بدور المجموعات للبطولة وتقام في السادسة مساء الأحد المقبل 15 ديسمبر باستاد برج العرب.

القنوات الناقلة لمباريات الزمالك فى الكونفدرالية



يمكنك متابعة مباريات كأس الكونفدرالية في دور المجموعات من خلال قنوات "بى أن سبورتس" الناقل الحصرى للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة.

تشكيل الزمالك المتوقع ضد المصري

يرصد الموجز تشكيل الزمالك المتوقع ضد المصري ويأتي كما يلي..

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: أحمد فتوح، مصطفى الزناري، حسام عبدالمجيد، عمر جابر.

خط الوسط: عبدالله السعيد، إيشو، دونجا.

خط الهجوم: مصطفى شلبي، حسام أشرف، زيزو.

مجموعة الزمالك بالكونفدرالية الأفريقية

يتواجد فريق الزمالك بالمجموعة الرابعة برفقة أندية المصري، وإنيمبا النيجيرى، وبلاك بولز بطل موزمبيق.وكان الزمالك حقق الفوز في الجولة الأولى على بلاك بولز الموزمبيقي بنتيجة 2-0، قبل أن يتعادل ضد إنيمبا فيما فاز المصري ضد إنيمبا وتعادل ضد بلاك بولز .

الزمالك يدافع عن لقب الكونفدرالية

يدافع فريق الزمالك عن لقب النسخة السابقة للكونفدرالية بالفوز على حساب نهضة بركان بهدف نظيف في القاهرة، بعد الخسارة في المغرب 2-1.

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