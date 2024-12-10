بايرن ميونخ يتقدم ضد شاختار 2-1 في الشوط الأول بدوري الأبطال

انتهي الشوط الأول من مباراة بايرن ميونخ ضد شاختار ، بتقدم البايرن 2-1 في المباراة التي تجمعهما حاليا، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدورالأول لبطولة دوري أبطال أوروبا، للموسم الجاري 2024-2025.

يسعي كل فريق لتحقيق الفوز خلال هذه المباراة لتحسين وضعه في جدول ترتيب البطولة الذي يتصدره ليفربول برصيد 15 نقطة حيث يحتل بايرن ميونخ المركز الـ 13 برصيد 9 نقاط بينما يحتل فريق شاختار الـ 26 برصيد 4 نقاط.

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد شاختار

يلتقي فريق بايرن ميونخ نظيره شاختار، في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة للدور الأول بمسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الجاري.

القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد شاختار

تستطيع مشاهدة مباراة بايرن ميونخ ضد شاختار، بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2024-2025 حصريًا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" في المنطقة العربية، وتحديدا عبرقناة beIN Sports HD 4.

بايرن ميونخ ضد شاختار

تشكيل بايرن ميونخ ضد شاختار

حراسة المرمى: بيريز

الدفاع: أوباميكانو، مين جاي، جويريرو ، كيميتش

الوسط: جوريتزكا، لايمر، موسيالا

الهجوم: ساني، أوليسيه، مولر

جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا

يرصد لكم " الموجز"، جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل انطلاق مباراة بايرن ميونخ ضد شاختار ويأتي كالأتي..

1- ليفربول -18

2- إنتر ميلان -13

3- برشلونة - 12

4- دورتموند - 12

5-أتالانتا -11

6- ليفركوزن -10

7- أرسنال - 10

8- موناكو -10

9- أستون فيلا -10

10- سبورتينج لشبونة - 10

11- بريست -10

12- ليل -10

13- البايرن -9

14- بنفيكا -9

15- أتلتيكو مدريد -9

16- ميلان - 9

17- مان سيتي - 8

18- بي اس في -8

19- يوفنتوس -8

20- سيلتك -8

21- فيينورد - 7

22- كلوب بروج -7

23- دينامو زغرب - 7

24- ريال مدريد - 6

25- بي اس جي - 4

26- شاختار - 4

27- شتوتجارت - 4

28- سبارتا براغ -4

29- ستورم غراتس -3

30- جيرونا - 3

31- النجم الأحمر -3

32- ريد بول سالزبورج - 3

33- بولونيا -1

34- ليبزيج - 0

35- سلوفان براتيسلافا - 0

36- يونج بويز - 0

اقرأ أيضًا:

جوردن واتسون لـ الموجز: مجموعة أوكلاند سيتي ملحمية وسعداء بمواجهة بايرن ميونخ

باولو كامبوس يكشف لـ الموجز سر تراجع أداء ريال مدريد واختفاء خطورة كيليان مبابى