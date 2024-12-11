الأهلي يترقب.. موعد مباراة بوتافوجو البرازيلي وباتشوكا المكسيكي في كأس “إنتركونتيننتال ”

يستضيف ملعب “974، مباراة بوتافوجو البرازيلي وباتشوكا، في العاصمة القطرية الدوحة، في إطار منافسات ربع نهائي كأس أبطال القارات للأندية "كأس إنتر كونتيننتال" 2024. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

موعد مباراة بوتافوجو وباتشوكا في كأس القارات للأندية “إنتركونتيننتال ”

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوتافوجو، نظيره باتشوكا، في كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال، اليوم الأربعاء 11 ديسمبر، في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت السعودية وقطر، على ستاد 974 بقطر.

بوتافوجو وباتشوكا

ويلتقي بوتافوجو البرازيلي، المتوج بلقب كوبا ليبرتادوريس (دوري أبطال أمريكا الجنوبية)، مع باتشوكا المكسيكي، بطل دوري أبطال كونكاكاف (اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي)، في مباراة مثيرة، ويتأهل الفائز منها لمواجهة الأهلي المصري بالدور قبل النهائي لكأس إنتر كونتيننتال.

وكان الأهلي توج بلقب كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي، في أكتوبر الماضي، بعدما فاز على العين الإماراتي (3-0)، على استاد القاهرة الدولي.

تشكيل بوتافوجو البرازيلي المتوقع لمباراة باتشوكا

حراسة المرمى: جون فيكتور.

خط الدفاع: جريجور، فرناردو ماركل، أدريلسون سيلفا، أليكس تيليس، ماتيو بونتي.

خط الوسط: آلان لوريرو، ماتيوس مارتينز، تياجو ألمادا.

خط الهجوم: إيجور جيسوس، رافاييل دا سيلفا.

القنوات الناقلة لمباراة بوتافوجو وباتشوكا في كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال

تنقل مباراة بوتافوجو البرازيلي وباتشوكا، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، التي حصلت على حقوق بث مباريات كأس القارات للأندية داخل القارة السمراء، لذا يمكنك مشاهدة المباراة على قناة bein Sports HD 2.

أسندت شبكة قنوات بي إن سبورتس، مهمة التعليق على مباراة بوتافوجو وباتشوكا إلى المعلق عامر الخوذيري.

موعد مباراة الأهلي في كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال

يترقب الأهلي الفائز من مباراة 11 ديسمبر بين بوتافوجو البرازيلي وباتشوكا المكسيكي، فى ربع نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية، لتحديد منافسه في مباراة نصف نهائي الإنتركونتيننتال، والتي ستقام يوم 14 ديسمبر الجاري فى قطر.

وفي حالة فوز الأهلي على الفائز من بوتافوجو البرازيلي وباتشوكا المكسيكي، سيلعب مع ريال مدريد الإسباني، يوم 18 ديسمبر الجاري في نهائي كأس الإنتركونتيننتال للأندية.

قائمة الأهلي المشاركة في كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال

حراسة المرمى: محمد الشناوي، حمزة علاء، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح، عمر كمال، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أشرف داري، كريم الدبيس، يحيى عطية الله.

خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، عمرو السولية، إمام عاشور، عمر الساعي، طاهر محمد، محمد مجدي "أفشة"، أحمد نبيل "كوكا"، كريم وليد، مصطفى أبوالخير، بيرسي تاو، رضا سليم، حسين الشحات، محمد عبدالله.

خط الهجوم: محمود كهربا، وسام أبو علي، سمير محمد.

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