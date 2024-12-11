شوط سلبي بين بوتافوجو وباتشوكا في كأس إنتر كونتيننتال

انتهي الشوط الأول من مباراة بوتافوجو ضد باتشوكا ، بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمعهما حاليا في إطار منافسات ربع نهائي كأس أبطال القارات للأندية "كأس إنتر كونتيننتال" 2024.

يسعي كلا الفريقين عن تحقيق الفوز خلال تلك المواجهة للتأهل لمواجهة الأهلي في نصف نهائي كأس أبطال القارات للأندية "كأس إنتر كونتيننتال" 2024 وذلك يوم 14 ديسمبر الجاري.

موعد مباراة بوتافوجو ضد باتشوكا

تنطلق مباراة بوتافوجو ضد باتشوكا، مساء اليوم الأربعاء الموافق 11 ديسمبر2024، ضمن مباريات ربع نهائي كأس أبطال القارات للأندية "كأس إنتر كونتيننتال" للموسم الجاري 2024-2025 وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

بوتافوجو

القنوات الناقلة ل مباراة بوتافوجو ضد باتشوكا

يمكنك مشاهدة مباراة بوتافوجو ضد باتشوكا، ضمن مباريات ربع نهائي كأس أبطال القارات للأندية "كأس إنتر كونتيننتال" للموسم الجاري 2024 عبر قنوات beIN Sports وبالتحديد قناة beIN Sports HD 2.

تشكيل بوتافوجو ضد باتشوكا

حراسة المرمى: جون فيكتور.

خط الدفاع: جريجور، فرناردو ماركل، أدريلسون سيلفا، أليكس تيليس، ماتيو بونتي.

خط الوسط: آلان لوريرو، ماتيوس مارتينز، تياجو ألمادا.

خط الهجوم: إيجور جيسوس، رافاييل دا سيلفا.

موعد مباراة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال

يواجه الأهلي الفريق الفائز من مباراة اليوم بين بوتافوجو البرازيلي وباتشوكا المكسيكي، فى ربع نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية، والتي ستقام يوم 14 ديسمبر الجاري فى قطر.

وفي حالة تخطي الأهلي الفائز من بوتافوجو البرازيلي وباتشوكا المكسيكي، سيواجه نظيره ريال مدريد الإسباني، يوم 18 ديسمبر الجاري في نهائي كأس الإنتركونتيننتال للأندية.

قائمة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال

يرصد الموجز قائمة الأهلي المشاركة في كأس إنتركونتيننتال ..

حراسة المرمى: محمد الشناوي، حمزة علاء، مصطفى مخلوف

في الدفاع: خالد عبد الفتاح، عمر كمال عبد الواحد، يوسف أيمن، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أشرف داري، يحيى عطية الله، كريم الدبيس.

في الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، كريم وليد "نيدفيد"، عمر الساعي، عمرو السولية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور، رضا سليم، حسين الشحات، محمد مجدي أفشة.

في الهجوم: محمود كهربا، وسام أبو علي، بيرسي تاو، طاهر محمد طاهر، محمد عبد الله.

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