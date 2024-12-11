شوبير يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة لرحيل جوزيه جوميز عن الزمالك

رحيل جوميز عن الزمالك.. كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل مثيرة بشأن الساعات الأخيرة التي سبقت مغادرة البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لنادي الزمالك، منصبه.

وتأتي هذه الأحداث في وقت حساس للنادي الذي يسعى للحفاظ على استقراره الفني وتحقيق نتائج إيجابية في المنافسات المختلفة ويرصد لكم الموجز في السطور التالية كل ما قاله شوبير بشأن رحيل جوزيه جوميز عن الزمالك.





الأسباب وراء قرار جوميز



وقال شوبير خلال برنامجه على «أون سبورت إف إم» بإنه قد طلب جوميز مغادرة تدريب الزمالك بعد أن تلقى عرضًا مغريًا من نادي الفتح السعودي، يتجاوز القيمة المالية التي يحصل عليها مع القلعةالبيضاء، هذا العرض لم يكن مجرد زيادة بسيطة، بل كان مغريًا بشكل كبير، مما دفع المدرب إلى التفكير في مستقبله المهني.

تفاصيل الجلسة المقررة لتجديد عقد جوميز

وتابع : «منذ الأمس، كانت هناك أحداث كبيرة تدور داخل نادي الزمالك، حيث كان من المقرر أن يُعقد اجتماع لتجديد عقد جوميز، وكانت الأمور تسير بشكل إيجابي، لكن فجأة، اعتذر بعد ربع ساعة من الاجتماع لرئيس النادي حسين لبيب».

هذا الاعتذار المفاجئ أثار العديد من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء رغبة المدرب في الرحيل.

محاولات الزمالك للحفاظ على جوميز

وتحدث شوبير عن محاولات حسين لبيب وهاني برزي للتمسك بجوميز ومنعه من الرحيل، وأكد أن المدرب البرتغالي كان مصممًا على مغادرة النادي،مُشددًا على أنه طلب الرحيل مع كامل جهازه الفني، بما في ذلك أحمد مجدي.

هذا الأمر يظهر مدى التحديات التي تواجه إدارة النادي في الحفاظ على استقرار الجهاز الفني.

الأرقام المالية وتأثيرها على جوميز



وأوضح شوبير أن جوميز كان يتقاضى 65 ألف دولار مع الزمالك، لكن النادي كان ينوي زيادة راتبه في السنتين المقبلتين إلى 100 ألف و110 آلافدولار على التوالي.

ومع ذلك، جاء عرض الفتح السعودي ليكون أكثر من الضعف، حيث يتجاوز 150 ألف دولار، هذه الزيادة المالية الكبيرة كانت حافزًا قويًا لجوميزللتفكير في الانتقال.

جوزيه جوميز

الشرط الجزائي وتأثيره

كما أشار شوبير بأن جوميز لديه شرط جزائي يُلزم الزمالك بدفع 3 أشهر لفسخ العقد، بينما هو لديه شهرين فقط، مما يعني أن أمام الزمالك شهرًاواحدًا فقط، وهو ما أحدث صدمة داخل النادي نظرًا للأداء المتميز الذي يقدمه جوميز، هذا الشرط يعكس التعقيدات القانونية التي قد تواجهها إدارةالزمالك في حال رغبتها في الإبقاء على المدرب.

تأكيد انتقال جوزيه جوميز إلى الفتح



وفي الساعات الأخيرة، أكدت إذاعة يو إف إم السعودية أن جوزيه جوميز قد توصل إلى اتفاق رسمي مع نادي الفتح ووقع عقود تدريب الفريق.

هذا الانتقال يمثل خطوة جديدة في مسيرة المدرب البرتغالي، ويطرح تساؤلات حول مستقبل الزمالك في ظل هذه المتغيرات.

جوزيه جوميز

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