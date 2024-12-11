كل ما تريد معرفته عن مران نادي الزمالك اليوم بعد رحيل جوميز

خاض لاعبو فريق نادي الزمالك فقرة تدريبات تأهيلية في بداية مران اليوم الأربعاء، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداًلمباراة المصري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية وفي السطور التالية يستعرض لكم الموجز تفاصيل المران.



رفع معدلات اللياقة للاعبي الزمالك

وتم التركيز على رفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين بعد حصول فريق الزمالك على راحة من التدريبات بالأمس عقب عودة بعثة الزمالك من نيجيريا عقبخوض مباراة إنيمبا في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

انتظام محمد صبحي في المران

انتظم محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت اليوم الأربعاء.

وكان الحارس يعاني من آلام في الظهر، تعرض لها قبل مباراة إنيمبا النيجيري الأخيرة في بطولة كأس الكونفدرالية، وخضع لبرنامج تأهيلي لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية استعداداً للفترة المقبلة.

وشارك محمد صبحي في تدريبات حراس الزمالك رفقة زميليه محمد عواد ومحمود الشناوي.

لاعبي الزمالك

تدريبات خاصة لثلاثي الزمالك

كما أدى محمد عبد الشافي و التونسي حمزة المثلوثي والسنغالي سيدي ندياي ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات خاصة بالكرةتحت إشراف ماريو تومليانوفينش مدرب الأحمال بالنادي، على هامش مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب النادي استعداداً لمباراة المصري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

يأتي ذلك في إطار تجهيز الثلاثي للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة بصورة طبيعية.

وخاض ناصر ماهر لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم بالنادي، على هامش مران اليومالأربعاء الذي أقيم على ملعب النادي استعداداً لمباراة المصري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويعاني اللاعب من إصابة بشد في العضلة الخلفية، ويسعى الجهاز الطبي للفريق لتجهيز للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال أقرب وقت ممكن.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق المصري المقرر لها يوم 15 ديسمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دورالمجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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