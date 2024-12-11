تطورات عرض بيراميدز للتعاقد مع أكرم توفيق .. تفاصيل مثيرة

يواصل مسؤولو نادي بيراميدز جهودهم للتعاقد مع أحد نجوم النادي الأهلي، الذي ينتهي عقده مع الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي النادي لتعزيز صفوفه بصفقات قوية، بناءً على رغبة المدير الفني الكرواتي كرونسلاف يورشيتش وفي السطور التالية يستعرض الموجز تفاصيل طلب التعاقد مع أكرم توفيق.



عرض مغري لـ أكرم توفيق من نادي بيراميدز

أفاد الإعلامي أمير هشام في تصريحات تليفزيونية أن نادي بيراميدز قدم عرضًا مغريًا للاعب أكرم توفيق، يتضمن التعاقد معه مجانًا مقابل راتب سنوي يصل إلى مليون دولار.

وأوضح أن الأهلي يرغب في تجديد عقد توفيق، إلا أنه لم يتم التوقيع الرسمي حتى الآن، مما يثير الشكوك حول مستقبل اللاعب داخل القلعةالحمراء.

أكرم توفيق





تجديد عقد أكرم توفيق مع الأهلي



وأشار أمير هشام إلى أن النادي الأهلي قد فتح ملف تجديد عقد أكرم توفيق خلال الفترة الماضية، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد.

اللاعب يطمح في أن يكون ضمن الفئة الأولى للفريق، وهذا يتطلب من الإدارة وضع شروط جديدة تتعلق بنسب مشاركته في المباريات، وكذلك الأداءفي البطولات.

ويبدو أن هناك نقاشات مستمرة حول هذه النقاط، خاصة في ظل الشروط التي يريد محمد رمضان، المدير الرياضي، إضافتها للعقود الجديدة.

بيراميدز وتوظيف العملة الصعبة

كما أوضح هشام أن إدارة نادي بيراميدز عرضت على أكرم توفيق راتبًا بالدولار، وهو أمر ليس بجديد على النادي، حيث يتقاضى بعض اللاعبين مثل محمد حمدي ورمضان صبحي رواتبهم بالعملة الأجنبية، هذا العرض يعكس سياسة بيراميدز في جذب اللاعبين من خلال تقديم عقود مغرية.



رد فعل الأهلي على تفاوض بيراميدز مع اللاعبين



وفي ختام حديثه، أعرب مسؤولو الأهلي عن استيائهم من استمرار بيراميدز في التفاوض مع بعض اللاعبين، لكنهم يعتبرون هذا الأمر طبيعيًا، حيثيحق لكل نادي التفاوض مع اللاعبين الذين تقترب عقودهم من الانتهاء.

ومع ذلك، يبقى السؤال حول ما إذا كان أكرم توفيق سيبقى في الأهلي أو سيقبل عرض بيراميدز، مما يجعل الأيام المقبلة حاسمة في تحديد مستقبل اللاعب.

وتعتبر هذه الصفقة المحتملة واحدة من العديد من التحركات المثيرة في سوق الانتقالات، والتي قد تؤثر بشكل كبير على قوة الفريقين في الموسم المقبل.

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