بث مباشر مباراة بوتافوجو ضد باتشوكا في كأس إنتر كونتيننتال

يقدم الموجز خدمة لقرائه ومتابعيه، بنشر بث مباشر مباراة بوتافوجو ضد باتشوكا ، ضمن في إطار منافسات ربع نهائي كأس أبطال القارات للأندية "كأس إنتر كونتيننتال" 2024.

بث مباشر مباراة بوتافوجو ضد باتشوكا

يبحث كلا الفريقين عن تحقيق الفوز خلال تلك المواجهة للتأهل لمواجهة الأهلي في نصف نهائي كأس أبطال القارات للأندية "كأس إنتر كونتيننتال" 2024 وذلك يوم 14 ديسمبر الجاري.

بث مباشر ماتش بوتافوجو ضد باتشوكا في دوري أبطال أوروبا

مشاهدة مباراة بوتافوجو ضد باتشوكا ف ي دوري الأبطال لحظة بلحظة

يمكن للجماهيرعبر الخدمة التي يقدمها موقع الموجز متابعة أحداث مباراة بوتافوجو ضد باتشوكا، ضمن مباريات ربع نهائي كأس أبطال القارات للأندية "كأس إنتر كونتيننتال" للموسم الجاري 2024-2025، لحظة بلحظة ومتابعة كافة تفاصيل اللقاء وكواليس ما قبل المباراة وما بعدها من أحداث.

د1..

بث مباشر مباراة بوتافوجو ضد باتشوكا

تنطلق مباراة بوتافوجو ضد باتشوكا، مساء اليوم الأربعاء الموافق 11 ديسمبر2024، ضمن مباريات ربع نهائي كأس أبطال القارات للأندية "كأس إنتر كونتيننتال" للموسم الجاري 2024-2025 وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

بوتافوجو

بث مباشر مباراة بوتافوجو ضد باتشوكا

يمكنك مشاهدة مباراة بوتافوجو ضد باتشوكا، ضمن مباريات ربع نهائي كأس أبطال القارات للأندية "كأس إنتر كونتيننتال" للموسم الجاري 2024 عبر قنوات beIN Sports وبالتحديد قناة beIN Sports HD 2.

تشكيل بوتافوجو المتوقع ضد باتشوكا

حراسة المرمى: جون فيكتور.

خط الدفاع: جريجور، فرناردو ماركل، أدريلسون سيلفا، أليكس تيليس، ماتيو بونتي.

خط الوسط: آلان لوريرو، ماتيوس مارتينز، تياجو ألمادا.

خط الهجوم: إيجور جيسوس، رافاييل دا سيلفا.

موعد مباراة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال

يواجه الأهلي الفريق الفائز من مباراة اليوم بين بوتافوجو البرازيلي وباتشوكا المكسيكي، فى ربع نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية، والتي ستقام يوم 14 ديسمبر الجاري فى قطر.

وفي حالة تخطي الأهلي الفائز من بوتافوجو البرازيلي وباتشوكا المكسيكي، سيواجه نظيره ريال مدريد الإسباني، يوم 18 ديسمبر الجاري في نهائي كأس الإنتركونتيننتال للأندية.

اقرأ أيضًا:

الفيفا والكاف يهنئا هاني أبوريدة بمناسبة انتخابه رئيسًا لاتحاد الكرة المصري

باولو كامبوس يكشف لـ الموجز سر تراجع أداء ريال مدريد واختفاء خطورة كيليان مبابى