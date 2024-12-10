قائمة الأهلي النهائية في كأس إنتركونتيننتال 2024 ووصول البعثة إلى قطر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، عن قائمة الأهلي النهائية في بطولة كأس إنتركونتيننتال 2024، كما وصلت بعثة الفريق المصري إلى قطر، ويستعرض لكم الموجز التفاصيل فيما يلي.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاستكمال مشواره في بطولة كأس إنتركونتيننال 2024، بعد فوزه على العين الإماراتي في الدور الماضي.

ومن المقرر أن يلتقي فريق الأهلي المصري من الفائز بمباراة بوتافوجو البرازيلي وباتشوكا المكسيكي في ديربي الأمريكتين المقرر لها يوم 11 ديسمبر الجاري.

وأدى الفريق الأحمر مرانه صباح اليوم في القاهرة قبل سفر البعثة إلى قطر، حيث خاض اللاعبون فقرات بدنية خفيفة تحت قيادة أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل الانتقال إلى تنفيذ الجوانب الخططية وتدريبات الكرة، ثم أجرى الجهاز الفني تقسيمة كرة قوية شهدت حماسًا كبيرًا من الجميع.

وغادرت بعثة الأهلي اليوم إلى قطر، استعدادًا لخوض مباراة كأس التحدي المقرر لها يوم 14 ديسمبر الجاري، بعدما استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر، على قائمة فريقه.

قائمة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال

وضمت قائمة الأهلي المسافرة إلى قطر كل من: محمد الشناوي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، وخالد عبد الفتاح وعمر كمال ويوسف أيمن ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا، وأكرم توفيق ووسام أبو علي وبيرسي تاو، ورضا سليم ومروان عطية.

بالإضافة إلى، حسين الشحات وأشرف داري وعمرو السولية ويحيى عطية الله ومحمد مجدي أفشة، وكريم وليد وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير وطاهر محمد طاهر وسمير محمد وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومحمد عبد الله.

بعثة الأهلي تصل إلى قطر لخوض كأس التحدي

وصلت بعثة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء، مطار الدوحة في العاصمة القطرية، مساء اليوم، استعدادًا لمواصل الأحمر مشواره في كأس القارات.

ويأتي جدول مواعيد مباريات كأس إنتركونتيننتال كالآتي:

باتشوكا المكسيكي ضد بطل كوبا ليبرتادوريس / يوم 11 ديسمبر بالدوحة.

الأهلي ضد الفائز من لقاء باتشوكا وبطل كوبا ليبرتادوريس يوم 14 ديسمبر بالدوحة.

ريال مدريد الفائز ضد المبارتين السابقتين يوم 18 ديسمبر في نهائي كأس إنتركونتيننتال.

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