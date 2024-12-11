ينتظر مشجعو ومحبو كرة القدم في مختلف أنحاء العالم، موعد مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد أولمبيك ليون في بطولة الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة لها.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي آينتراخت فرانكفورت الألماني مع نظيره أولمبيك ليون الفرنسي، في إطار منافسات الجولة السادسة من الدوري الأوروبي لموسم 2024-2025.

ويستعرض لكم الموجز فيما يلي، موعد مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد أولمبيك ليون في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة لها، بالإضافة إلى التشكيل المتوقع.

موعد مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد أولمبيك ليون

تحدد موعد مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد أولمبيك ليون في الدوري الأوروبي، وهو مساء يوم الخميس الموافق 12 ديسمبر الجاري.

ويقام هذا اللقاء، على ملعب غروباما ستاديوم، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر، وفي الساعة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة آينتراخت فرانكفورت ضد أولمبيك ليون

وتذاع أحداث مباراة آينتراخت فرانكفورت وأولمبيك ليون، عبر شاشة بي إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الأوروبي في الشرق الأوسط وأفريقيا.

موعد مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد أولمبيك ليون والقنوات الناقلة

تشكيل آينتراخت فرانكفورت المتوقع ضد أولمبيك ليون

ويبدو أن النجم المصري عمر مرموش سيزين تشكيل آينتراخت فرانكفورت ضد أولمبيك ليون في المباراة الأوروبية المرتقبة,

ويأتي تشكيل فرانكفورت المتوقع لهذه المواجهة كالتالي..

في حراسة المرمى: كيفين تراب.

خط الدفاع: توتا – روبن كوخ – آرثور ثياتي.

وسط الملعب: كولينز – إلياس سخيري – ماريو جوتزه – ناثانيل براون – أنسجار كناوف.

خط الهجوم: عمر مرموش – هوجو إيكيتيكي.

جدول ترتيب الدوري الأوروبي قبل مباراة آينتراخت فرانكفورت

ويأتي جدول ترتيب الدوري الأوروبي قبل هذه المباراة على هذا النحو:

1- لاتسيو - 13 نقطة.

2- أتلتيك بيلباو - 13

3- آينتراخت فرانكفورت - 13 نقطة

4- جلطة سراي - 11

5- أندرلخت - 11

6- أياكس - 10

7- ليون - 10 نقاط.

8- راينجرز - 10

9- توتنهام - 10

10- ستياوا بوخارست - 10

11- فيرنسفاروش - 9

12- مانشستر يونايتد - 9

13- بلزين - 9

14- أولمبياكوس - 8

15- فنربخشه - 8

16- ريال سوسييداد - 7

17- بودو جليمت - 7

18- سبورتنج براجا - 7

19- أي زد ألكمار - 7

20- ميديلاند - 7

21- روما - 6

22- بيشكتاش - 6

23- بورتو - 5

24- يونيون سانت جيلوا - 5

25- هوفينهايم - 5

26- سلافيا براج - 4

27- باوك سالونيكي - 4

28- إيلفسبورج - 4

29- تفينتي - 3

30- مالمو - 3

31- مكابي - 3

32- كاراباك - 3

33- لودوجوريتس - 2

34- ريمس - 2

35- نيس - 2

36- دينامو كييف - 0

اقرأ أيضًا:

موقف أكرم توفيق من الرحيل عن الأهلي وعرض بيراميدز.. تطورات جديدة

رسميًا.. السعودية تستضيف كأس العالم 2034