رسميًا.. السعودية تستضيف كأس العالم 2034

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بشكل رسمي إسناد تنظيم كأس العالم 2034، إلى الملف المقدم من المملكة العربية السعودية، بإعتبارها المرشح الوحيد لتنظيم هذه النسخة من المونديال. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

وجاء إعلان استضافة السعودية لهذه النسخة من كأس العالم، في إجتماع إستثنائي لكونجرس فيفا برئاسة جياني إنفانتينو وجميع أعضائه تم عقده عن بعد مساء اليوم الأربعاء.

وأكد الفيفا، إن الاختيار وقع على المملكة العربية السعودية لاستضافة مونديال 2034 بشكل منفرد، لتصبح رابع بلد آسيوي يستضيف الحدث، حيث نظمت كوريا الجنوبية واليابان كأس العالم 2002 بشكل مشترك في أول احتضان آسيوي للبطولة، ثم حازت قطر الشرف نفسه في 2022.

كأس العالم

وتعد المملكة السعودية، أول بلد في التاريخ يستضيف كأس العالم في نسختها الجديدة بمشاركة 48 منتخبًا بشكل منفرد، بعد إسناد نسختي 2026 و2030 إلى ملفات ثلاثية مشتركة.

ملاعب كأس العالم 2034 في المملكة السعودية

استاد الملك سلمان - السعة: 92 ألف - موعد الافتتاح: 2029.

استاد مدينة الملك فهد الرياضية - السعة: 70 ألف - موعد الافتتاح: 2028.

استاد الجوهرة - السعة: 58 ألف - موعد الافتتاح: 2032.

استاد أرامكو - السعة: 47 ألف - موعد الافتتاح: 2026.

استاد جنوب الرياض - السعة: 47 ألف - موعد الافتتاح: 2032.

استاد المربع - السعة: 46 ألف - موعد الافتتاح: 2032.

استاد الأمير محمد بن سلمان - السعة: 46 ألف - موعد الافتتاح: 2029.

استاد نيوم - السعة: 46 ألف - موعد الافتتاح: 2032.

استاد مدينة الأمير فيصل بن فهم - السعة: 46 ألف - موعد الافتتاح: 2027.

استاد ساحل القدية - السعة: 46 ألف - موعد الافتتاح: 2032.

استاد روشن - السعة: 46 ألف - موعد الافتتاح: 2032.

استاد جامعة الملك سعود - السعة: 46 ألف - موعد الافتتاح: 2032.

استاد مدينة الملك عبد الله الاقتصادية - السعة: 45 ألف - موعد الافتتاح: 2032.

استاد وسط جدة - السعة: 45 ألف - موعد الافتتاح: 2027.

استاد جامعة الملك خالد - السعة: 45 ألف - موعد الافتتاح: 2032.

مناطق التواجد الجماهيري في كأس العالم 2034

قررت المملكة السعودية، تخصيص 5 مناطق للمشجعين في كأس العالم 2034، أولها سيكون في العاصمة الرياض وتحديداً حديقة الملك سلمان، وذلك بالإضافة إلى واجهة جدة البحرية في مدينة جدة، وفي أبها ستكون هناك منطقة ساحة البحار، وحديقة الملك عبدالله في الخبر، وأخيراً ساحة المرسى في نيوم.

اقرأ أيضًا:

موعد مباراة باتشوكا وبوتافوجو في الإنتركونتيننتال لتحديد منافس الأهلي

رحيل جوميز عن الزمالك.. القلعة البيضاء تواجه تحديات جديدة