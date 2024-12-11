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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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كورة وملاعب

باريس سان جيرمان يكتسح سالزبورج بثلاثية نظيفة في دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان وسالزبورج

نجح فريق باريس سان جيرمان، في تحقيق الفوز على فريق سالزبورج، بثلاثية نظيفة، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب "ريد بول آرينا" ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

أهداف مباراة باريس سان جيرمان وسالزبورج في دوري أبطال أوروبا

وشهدت المباراة، تألق المغربي أشرف حكيمي، ظهير أيمن باريس سان جيرمان، برقم جديد مع فريقه، حيث صنع حكيمي الهدف الأول لفريقه الذي سجله جونسالو راموس بعد مرور 30 دقيقة من المباراة.

وسجل نونو مينديز الهدف الثاني لـ باريس سان جيرمان، في الزاوية الزاوية، بالدقيقة 72 من عمر المباراة، ليعزز تقدم الفريق الفرنسي.

 وبتمريرة من أشرف حكيمي، يحرز ديزيري دوي الهدف الثالت لباريس سان جيرمان، في الدقيقة 85 من عمر اللقاء، لتنتهي المباراة بفوز الفريق الفرنسي، بنتيجة 3-0.

وبتلك النتيجة، يتواجد باريس سان جيرمان، في المركز الـ 24 برصيد 7 نقاط فقط في دوري أبطال أوروبا، بينما يقع سالزبورج، في  المركز الـ 32 برصيد 3 نقاط.

ويخوض باريس سان جيرمان، مباراتين مهمتين ضد مانشستر سيتي وشتوتجارت في يناير المقبل، يتعين على باريس،  تحقيق الفوز على الأقل في مباراة للحفاظ على آماله في التأهل.

تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة سالزبورج

  • حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.
  • خط الدفاع: نونو مينديش - ويليام باشو - ماركينيوس كوريا - أشرف حكيمي.
  • خط الوسط: جواو نيفيس - فبيان رويز - فيتور فيريرا.
  • خط الهجوم: برادلي براكولا - لي كانغ إن - جانتشالو راموس.
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تشكيل سالزبورج أمام باريس سان جيرمان

  • حراسة المرمى: شلاجر.
  • خط الدفاع: بايدو، كابالدو - بيدستورب - راتكوف.
  • خط الوسط: جورنا دواث - جيندو - جلوخ - نيني.
  • خط الهجوم: ييو - وديديتش.

أشرف حكيمي مع باريس سان جيرمان 

نفذ أشرف حكيمي، تمريرة حاسمة واحدة فقط مع ريال مدريد، إضافة إلى 17 مع بوروسيا دورتموند، وتراجع معدله إلى 9 تمريرات حاسمة مع إنتر، بينما وصل حكيمي لأفضل معدلاته مع باريس سان جيرمان برصيد 23 تمريرة حاسمة.

يذكر أن أشرف حكيمي انتقل إلى باريس سان جيرمان في صيف 2021 قادما من إنتر مقابل 60 مليون يورو.

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