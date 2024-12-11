يترقب عشاق كرة القدم العالمية، موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد فيكتوريا بلزن التي تجمع بينهما في بطولة الدوري الأوروبي بهذا الموسم 2024-2025.

ويسعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، لخوض مواجهة فيكتوريا بلزن، طامحًا في تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط بالبطولة الأوروبية.

ومن المقرر أن تقام مباراة مانشستر يونايتد ضد فيكتوريا بلزن، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري الأوروبي بنخستها الحالية.

ويرصد لكم موقع الموجز فيما يلي، موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد فيكتوريا بلزن في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة لها بالتردد بجانب التشكيل المتوقع.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد فيكتوريا بلزن

يوم الخميس الموافق 12 ديسمبر 2024، هو موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد فيكتوريا بلزن المرتقبة في دوري أوروبا، على أن تنطلق صافرتها في تمام الساعة 7:45 مساء بتوقيت مصر، وفي الساعة 8:45 بتوقيت السعودية، وعند الساعة 9:45 بتوقيت الإمارات.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد فيكتوريا بلزن

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وفيكتوريا بلزن

وتبث أحداث مباراة مانشستر يونايتد وفيكتوريا بلزن عبر شاشة بي إن سبورت القطرية، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الأوروبي في الشرق الأوسط هذا الموسم.

ويأتي تردد قنوات بي إن سبورت عبر الأقمار الصناعية المختلفة، كالآتي..

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

التردد 11566.

الاستقطاب- عمودي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد القناة 11054.

الاستقطاب- أفقي.

الترميز 27500.

تصحيح الخطأ 2/3.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد فيكتوريا بلزن

ومن المتوقع أن تشكيل مانشستر يونايتد ضد فيكتوريا بلزن على هذا النحو:

في حراسة المرمى: أندريه أونانا.

الدفاع: ديوجو دالوت – ليساندرو مارتينيز – ماتياس دي ليخت – نصير مزراوي.

خط الوسط: كوبي ماينو – مانويل أوجارتي. الوسط الهجومي: أليخاندرو جارناتشو – برونو فيرنانديز – ماركوس راشفورد.

الهجوم: جوشوا زيركزي.

الجدير بالذكر، أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الأوروبي برصيد 9 نقاط، جمعهم من انتصارين، وثلاث تعادلات.

بينما يقع فريق فيكتوريا بلزن في المركز الثالث عشر بنفس رصيد النقاط، ومحققًا نفس النتائج أيضًا.

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