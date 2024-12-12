النادي الأهلي يكشف تفاصيل إصابة محمد عبدلله قبل مواجهة بطل المكسيك

كشف النادي الأهلي عن إصابة نجمه قبل المواجهة المرتقبة ضد باتشوكا المكسيكي في إطار منافسات بطولة كأس الإنتركونتيننتال في العاصمة القطرية الدوحة.

ويلتقي فريق الكروي الأول بـ النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر أمام منافسه بطل المكسيك يوم السبت 14 ديسمبر الجاري ضمن مباريات نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال.

وستنطلق مواجهة النادي الأهلي أمام بطل المكسيك يوم السبت في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تفاصيل إصابة محمد عبد الله مع النادي الأهلي

وكشف طبيب النادي الأهلي الدكتور أحمد جاب الله ن حالة إصابة جناح الفريق، محمد عبد الله، قبل المواجهة القادمة ضد فريق باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال. اللقاء من المقرر أن يُقام في السابعة مساءً يوم السبت المقبل على ملعب "974" بالدوحة.

محمد عبد الله- النادي الأهلي

وأوضح الدكتور أحمد جاب الله في تصريحاته للموقع الرسمي للنادي الأهلي أن محمد عبد الله أُجريت له أشعة مؤخرًا أظهرت إصابته في العضلة الأمامية، دون الكشف عن مدة غيابه عن الملاعب.

تغلب النادي الأهلي على العين الإماراتي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في دور ربع نهائي كأس إنتركونتيننتال، حيث توج "بطل إفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا". سجل أهداف النادي الأهلي في هذه المباراة وسام أبو علي، إمام عاشور، ومحمد مجدي "أفشة" على التوالي.

من ناحية أخرى، حقق باتشوكا فوزًا تاريخيًا على بوتافوجو البرازيلي بثلاثية، من بينها هدف مميز للمغربي أسامة الإدريسي، مما جعله يحصد لقب "بطل الأمريكتين.

قائمة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال

ويعرض " الموجز" قائمة المارد الأحمر في كأس إنتركونتيننتال على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - حمزة علاء - مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح - عمر كمال عبد الواحد - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أشرف داري - كريم الدبيس - يحيى عطية الله- يوسف أيمن.

خط الوسط: أكرم توفيق - مروان عطية - عمرو السولية - إمام عاشور - كريم نيدفيد - عمر الساعي - مصطفى أبو الخير - محمد مجدي أفشة - أحمد نبيل كوكا- محمد عبدالله.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - محمود كهربا - وسام أبو علي - بيرسي تاو - رضا سليم - حسين الشحات - سمير محمد.

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