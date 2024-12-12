برشلونة يقتنص انتصارًا مثيرًا على دورتموند في دوري أبطال أوروبا

نجح فريق برشلونة، في تحقيق الفوز على بوروسيا دورتموند، بثلاثية مقابل هدفين، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب سيجنال إيدونا بارك، للجولة السادسة من مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا 2024 - 2025. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

أهداف مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

افتتح رافينيا، أهداف مباراة القمة بين برشلونة ودورتموند، في الدقيقة 53، من هجمة مرتدة سريعة لببرسا، انتهت بتمريرة من داني أولمو، استقبلها رافينيا لسددها داخل الشباك.

وخلال دقائق من هدف برشلونة، احتسب حكم المباراة، ركلة جزاء لصالح بوروسيا دورتموند، نتيجة عرقلة لسيهرو جيراسي من المدافع باو كوبارسي، ويقوم اللاعب سيهرو جيراسي بمهمة تسجيلها، لتصبح النتيجة 1-1.

ونجح فيران توريس، في تسجيل الهدف الثاني لفريق برشلونة، بتمريرة من جول كوندي إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها فيرمين لوبيز بتسديدة تصدى لها الحارس، وتصل إلى فيران توريس، ليسجلها داخل المرمى مباشرة.

وتمكن سيهرو حيراسي، من تسجيل هدف التعادل للفريق الألماني والثاني له، في الدقيقة 78 من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 85، نجح فيران توريس، من تسجيل هدف الفوز للفريق الكتالوني، خلال هجمة مرتدة، انتهت بتمريرة بينية عن طريق لامين يامال تجاه فيران توريس، الذي استقبل الكرة بتسديدة متقنة سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: إينياكي بينيا.

خط الدفاع: جول كوندي، ب أو كوبارسي، إينيجو مارتينيز، أليتخاندرو بالدي.

خط الوسط: مارك كاسادو، بيدري، داني أولمو.

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال، رافينيا.

وتواجد على دكة البدلاء: شيزني، أسترالاجا، هيكتور فورت، رونالد أراوخوو، إيريك جارسيا، جيرارد مارتن، فرينكي دي يونج، جافي، توري، فيرمين لوبيز، فيران توريس، فيكتور.

تشكيل بوروسيا دورتموند أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: كوبيل.

خط الدفاع: رايرسون - إيمري تشان - شلوتربيك - رامي بن سبعيني.

خط الوسط: مارسيل سابيتزر - فيليكس نيميتشا - جيو رينا.

خط الهجوم: جوليان دورانفيل - جيمي جيتينز - سيرو جيراسي.

جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا

ويأتي جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد ثلاثية برشلونة كالتالي:

ليفربول - (المباريات: 6 - الأهداف: 13 - النقاط: 18) برشلونة - (المباريات: 6 - الأهداف: 21 - النقاط: 15) أرسنال - (المباريات: 6 - الأهداف: 11 - النقاط: 13) باير ليفركوزن - (المباريات: 6 - الأهداف: 12 - النقاط: 13) أستون فيلا - (المباريات: 6 - الأهداف: 9 - النقاط: 13) إنتر ميلان - (المباريات: 6 - الأهداف: 7 - النقاط: 13) بريست - (المباريات: 6 - الأهداف: 10 - النقاط: 13) ليل - (المباريات: 6 - الأهداف: 10 - النقاط: 13) دورتموند - (المباريات: 6 - الأهداف: 18 - النقاط: 12) بايرن ميونيخ - (المباريات: 6 - الأهداف: 17 - النقاط: 12) أتلتيكو مدريد - (المباريات: 6 - الأهداف: 14 - النقاط: 12) ميلان - (المباريات: 6 - الأهداف: 12 - النقاط: 12) أتلانتا - (المباريات: 6 - الأهداف: 13 - النقاط: 11) يوفنتوس - (المباريات: 6 - الأهداف: 9 - النقاط: 11) بنفيكا - (المباريات: 6 - الأهداف: 10 - النقاط: 10) موناكو - (المباريات: 6 - الأهداف: 12 - النقاط: 10) سبورتينغ لشبونة - (المباريات: 6 - الأهداف: 11 - النقاط: 10) فاينورد - (المباريات: 6 - الأهداف: 14 - النقاط: 10) كلوب بروج - (المباريات: 6 - الأهداف: 6 - النقاط: 10) ريال مدريد - (المباريات: 6 - الأهداف: 12 - النقاط: 9) سلتيك - (المباريات: 6 - الأهداف: 10 - النقاط: 9) مانشستر سيتي - (المباريات: 6 - الأهداف: 13 - النقاط: 8) بي إس في آيندهوفن - (المباريات: 6 - الأهداف: 10 - النقاط: 8) دينامو زغرب - (المباريات: 6 - الأهداف: 10 - النقاط: 8) باريس سان جيرمان - (المباريات: 6 - الأهداف: 6 - النقاط: 7) في إف بي شتوتغارت - (المباريات: 6 - الأهداف: 9 - النقاط: 7) شاختار دونيتسك - (المباريات: 6 - الأهداف: 5 - النقاط: 4) سبارتا براجا - (المباريات: 6 - الأهداف: 7 - النقاط: 4) إس كي شتورم غراز - (المباريات: 6 - الأهداف: 4 - النقاط: 3) جيرونا - (المباريات: 6 - الأهداف: 4 - النقاط: 3) نادي النجم الأحمر - (المباريات: 6 - الأهداف: 10 - النقاط: 3) آر بي سالزبورغ - (المباريات: 6 - الأهداف: 3 - النقاط: 3) بولونيا - (المباريات: 6 - الأهداف: 1 - النقاط: 2) آر بي لايبزيغ - (المباريات: 6 - الأهداف: 6 - النقاط: 0) سلوان براتيسلافا - (المباريات: 6 - الأهداف: 5 - النقاط: 0) يونغ بويز - (المباريات: 6 - الأهداف: 3 - النقاط: 0)

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