بث مباشر مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا.. يقدم موقع “الموجز” في التقرير التالي، بث مباشر مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا، التي تقام على ملعب سيغنال إيدونا بارك، للجولة السادسة من مرحلة الدوري لمسابقة دوري أبطال أوروبا 2024 - 2025.

مشاهدة ماتش برشلونة

ويسعى كل من برشلونة وبوروسيا دورتموند، في تحقيق الفوز، والخروج بثلاث نقاط، حيث يتقاسمان الفريقان، المركز السادس في ترتيب دوري أبطال أوروبا، لكل منهما 12 نقطة، مع أفضلية الكتلان بفارق الأهداف.

برشلونة وبوروسيا دورتموند

بث مباشر مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

تنظلق صافرة حكم مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند، في الساعة العاشرة مساءً، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا 2024 - 2025.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام بوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: بينيا.

خط الدفاع: بالدي - إينيجو مارتينيز - كوبارسي - كوندي.

خط الوسط: بيدري - فرينكي دي يونج - داني أولمو.

خط الهجوم: رافينيا - ليفاندوفسكي - لامين يامال.

تشكيل بوروسيا دورتموند المتوقع أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: كوبل.

خط الدفاع: رايرسون - إيمري كان - شلوتربيك - رامي بن سبعيني.

خط الوسط: نميتشا - سابيتزر - جروس.

خط الهجوم: مالين - جيراسي - جيتنز.

تاريخ مواجهات برشلونة وبوروسيا دورتموند

التقى برشلونة، مع بوروسيا دورتموند، في أوروبا، خلال 4 مواجهات، لم يخسر البرسا أي مواجهة، حيث فاز في مباراتين وتعادل في مباراتين.

وتعد هذه هي المرة الأكثر التي يواجه فيها بوروسيا دورتموند نفس الخصم في أوروبا دون أن يحقق أي انتصار (4 مباريات).

في دوري أبطال أوروبا.. ستكون المباراة المقبلة، هي الثالثة بين برشلونة وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا، بعد تعادل 0-0 وفوز 3-1 في دور المجموعات لموسم 2019 - 2020.

بث مباشر مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا

تنقل مباريات دوري أبطال أوروبا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الحصري لمسابقة التشامبيزوليج 2024- 2025، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لذا يمكنك مشاهدة مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند عبر قناة bein Sports HD 1 المشفرة.

اقرأ أيضًا:

أهداف مباراة ريال مدريد وأتالانتا في دوري أبطال أوروبا.. ريمونتادا مثيرة

الفيفا والكاف يهنئا هاني أبوريدة بمناسبة انتخابه رئيسًا لاتحاد الكرة المصري