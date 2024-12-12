ميكالي يحسم موقفه من تدريب نادي الزمالك خلفًا لـ جوميز

حسم البرازيلي روجير ميكالي المدير الفني لـ منتخب مصر 2005، الجدل المثار حول إمكانية تدريب نادي الزمالك، خلفًا للبرتغالي جوزيه جوميز في الفترة المقبلة.

ورحل المدرب البرتغالي جوزيه جوميز عن تدريب فريق الكروي الأول بـ نادي الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية بعد تلقيه عرضًا من نادي الفتح السعودي.

وأخطر المدرب البرتغالي جوزيه جوميز في الساعات الماضية مسؤولي نادي الزمالك بالرحيل عن تدريب الفريق بشكل مفاجئ بسبب الأزمة التي يُعاني من الفارس الأبيض.

وكان نادي الزمالك قد أعلن في وقت سابق عن توصله لاتفاق مع المدرب البرتغالي لتجديد عقده إن هذا لم يحدث في الوقت الحالي في ظل جوميز بصورة رسمية.

وبدأ نادي الزمالك خلال الساعات الجارية البحث عن مدير فني أجنبي جديدة ليقود المهمة الفنية خلفًا للمدرب البرتغالي جوزيه جوميز.

وسبق ودرب مدرب الزمالك السابق في السعودية 3 مرات منهم مرتان في التعاون والأخرى في أهلي جدة، إلا أن خطوته هذه المرة سيكون مع نادي الفتح متذيل الترتيب هناك.

ميكالي يرفض تدريب نادي الزمالك خلفًا لـ جوميز

وعلم " الموجز " أن روجير ميكالي يتمسك باستمرار مهمته مع الاتحاد المصري لكرة القدم من خلال توليه تدريب المنتخب الوطني مواليد 2005 مشيرًا إلى أنه يسعى لتطويره بصورة أكبر.

روجير ميكالي- نادي الزمالك

وأكدت مصادر مُقربة من المدرب البرازيلي أن الأخير لا يفكر في الوقت الحالي بترك المهمة الوطنية مع منتخب الفراعنة لتولي القيادة الفنية لـ نادي الزمالك خلفًا لـ جوزيه جوميز.

موعد مباراة نادي الزمالك المقبلة ضد المصري

ويواصل فريق الكرة الأول بـ نادي الزمالك للمواجهة المرتقبة ضد نظيره المصري البورسعيدي في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وستنطلق مواجهة الزمالك ضد المصري البورسعيدي يوم الأحد المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً والسابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب " برج العرب" بالإسكندرية.

ويقود نادي الزمالك في الوقت الحالي أحمد مجدي بصورة مؤقتة ويعاونه حازم إمام كمدربًا مساعدًا مع الإبقاء على عبد الواحد السيد مديرًا لكرة في القلعة البيضاء.

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