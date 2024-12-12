القناة المفتوحة لمباراة نادي الزمالك أمام المصري في الكونفيدرالية

يبحث عشاق الكرة الأفريقية عن القناة المفتوحة لمواجهة نادي الزمالك أمام المصري البورسعيدي في إطار منافسات بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

ويلتقي فريق الكروي الأول بـ نادي الزمالك الذي يقوده فنيًا أحمد مجدي بشكل مؤقت نظيره نادي المصري البورسعيدي ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالكونفيدرالية الأفريقية.

وستنطلق مواجهة نادي الزمالك أمام فريق المصري البورسعيدي يوم الأحد المقبل الموافق 15 ديسمبر الجاري في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة بالمملكة العربية السعودية.

القناة المفتوحة لـ مباراة نادي الزمالك ضد المصري.

تمتلك شبكة قنوات " بي إن سبورت" القطرية الحقوق الحصرية لإذاعة مواجهات بطولة الكونفيدرالية الأفريقية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

لذا ستنقل " بي إن سبورت 6 " المواجهة المقبلة بين نادي الزمالك أمام المصري البورسعيدي عبر شاشتها بصورة حصرية.

نادي الزمالك والمصري البورسعيدي

في المقابل أعلنت قناة "إون تايم سبورت" إذاعة اللقاء عبر البث الأرضي في ظل إقامة المباراة بين الفريقين على ملعب " برج العرب" بالإسكندرية.

ويحتل نادي الزمالك قبل هذه المواجهة المرتبة الأولى عقب تعادله الأخير مع فريق أنيمبا النيجيري بهدفين لمثلهما ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الكونفيدرالية.

في المقابل يأتي فريق المصري البورسعيدي بذات الرصيد في المركز الثاني بعد التعادل أمام بلاك بولز الموزمبيقي.

ترتيب المجموعة الرابعة في الكونفدرالية

1- الزمالك 4 نقاط.

2- المصري 4 نقاط.

3- إنيمبا النيجيري نقطة وحيدة.

4- بلاك بولز الموزمبيقي نقطة وحيدة.

قائمة الزمالك في الكونفيدرالية موسم 2024/2025

ويعرض " الموجز " قائمة الفارس الأبيض ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء – عبد الرحمن نفاد.

الدفاع: حمزة المثلوثي – عمر جابر - محمود علاء - حسام عبد المجيد - محمود حمدي "الونش" - مصطفى الزناري - ياسر حمد - محمد عبد الشافي - أحمد فتوح.

الوسط: محمد أشرف "روقا" - نبيل عماد - محمد شحاتة - زياد كمال - يوسف إبراهيم "أوباما" - أحمد حمدي - سيد عبد الله - أحمد سيد "زيزو" - ترافيس موتيابا - مصطفى شلبي - إبراهيما نداي - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - محمد عاطف - مهاب ياسر.

الهجوم: ناصر منسي - سيف الدين الجزيري - سامسون أكينيولا - محمد صلاح زكي.

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