نادي الزمالك يتراجع عن صفقة نجم ليفربول السابق بسبب جوميز

قرر نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب التراجع عن فكرة حسم صفقة أحد لاعبي نادي ليفربول السابقين خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتوصل نادي الزمالك في وقت سابق لاتفاق شبه نهائي مع اللاعب أوفي إيجاريا أحد نجوم نادي ليفربول الإنجليزي السابقين لتعزيز صفوف الفارس الأبيض في الشتاء القادم.

وطلب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني السابق لـ نادي الزمالك التعاقد مع اللاعب الإنجليزي بشكل سريع قبل فتح نافذة الانتقالات الشتوية لاحتياجه الفني لخدماته.

وخضع إيجاريا للاختبار في نادي الزمالك في الفترة الماضية إلا أنه لم يستكمل الاختبارات ورفض الخضوع فترة 10 أيام مكتفيا بـ 48 ساعة للتعاقد معه وهو مارفضه مسئولو الفارس الأبيض.

الزمالك يتراجع عن صفقة إيجاريا

وعلم " الموجز " أن نادي الزمالك قد قرر بشكل حاسم التراجع عن فكرة التعاقد معه في الميركاتو الشتوي المقبل وذلك بعد رحيل البرتغالي جوزيه جوميز.

وأخطر المدرب البرتغالي بشكل مفاجئ مسؤولي النادي الأبيض بالرحيل عن الفريق وذلك بسبب تلقيه عرضًا سعوديًا مُغريًا من نادي الفتح لتولي المهمة الفنية.

أوفي إيجاريا- نادي الزمالك

وكان نادي الزمالك قد اتفق مع لاعب ليفربول السابق التوقيع لمدة 6 أشهر مقابل 100 ألف دولار، لكن اللاعب طلب مهلة للتفكير في المقابل المالى.

ويستعد نادي الزمالك الذي يقوده فنيًا أحمد مجدي بشكل مؤقت للمواجهة المرتقبة ضد نادي المصري البورسعيدي ضمن فعاليات الجولة الثالثة من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك القادمة في الكونفيدرالية

وستبدأ مواجهة نادي الزمالك أمام فريق المصري البورسعيدي على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة يوم الأحد 15 ديسمبر الجاري.

ويحتل فريق الزمالك المرتبة الثانية بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط بفارق نقطة واحدة عن صاحب الصدارة نادي المصري البورسعيدي برصيد 10 نقاط.

جدول ترتيب الدوري المصري موسم 2024/2025



1. المصري - 10 نقاط

2. الزمالك - 9 نقاط

3. النادي الأهلي - 8 نقاط

4. بيراميدز - 7 نقاط

5. سيراميكا - 7 نقاط

6. فاركو - 7 نقاط

7. الاتحاد السكندري - 7 نقاط

8. طلائع الجيش - 7 نقاط

9. زد -5 نقاط

10. سموحة - 5 نقاط

11. غزل المحلة -4 نقاط

12. إنبي - 4 نقاط

13. الاسماعيلي - 4 نقاط

14. الجونة - 3 نقاط

15. فيوتشر - 3 نقاط

16. بتروجيت - نقطتين

17. البنك الأهلي - نقطتين

18. حرس الحدود - نقطة.

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